Діловод військової частини продав гуманітарні авто для ЗСУ: суд не затвердив угоду про визнання винуватості

У Миколаєві суд відмовився затвердити угоду про визнання провини у справі діловода військової частини, якого обвинувачують у продажу гуманітарних автомобілів.

До Центрального районного суду міста Миколаєва передано обвинувальний акт щодо діловода однієї з військових частин, якого підозрюють у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 201-2 Кримінального кодексу України.

Матеріали справи № 490/2812/26 надійшли разом з угодою про визнання винуватості, укладеною між стороною обвинувачення та підсудним за участі його адвоката. Про це розповіли у суді.

Прокурор просив затвердити угоду, зазначивши, що вона відповідає вимогам закону. Обвинувачений та захисник підтримали позицію прокурора.

Відповідно до угоди, обвинувачений визнавав свою винуватість у тому, що в лютому 2026 року він продав чотири позашляховика, які були ввезені в країну на пільгових умовах, як гуманітарна допомога на загальну суму близько 17 тис доларів США.

Сторони просили суд, враховуючі обставини справи та особу обвинуваченого, співпрацю зі слідством, факт добровільної пожертви на потребу ЗС України 150 000 гривень, затвердити узгоджене покарання у виді службового обмеження на строк два роки з відрахуванням суми грошового забезпечення в дохід держави у розмірі 10 %.

Окрім цього, чоловіка має бути позбавлено права займатись діяльністю, пов'язаною з обігом, використанням та розпорядженням волонтерською та гуманітарною допомогою на два роки, без конфіскації майна.

Розглянувши угоду, суд дійшов висновку про невідповідність угоди інтересам суспільства, в тому числі, через підвищену суспільну небезпеку злочину, а саме продаж автомобілів, призначених для відсічі збройної агресії РФ.

За такого, суд відмовив у затвердженні угоди. Зазначена ухвала оскарженню не підлягає.

