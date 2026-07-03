Кредитор не может изменить план реструктуризации долгов без согласия должника и собрания кредиторов — КХС ВС

КХС ВС согласился с выводами апелляционного суда о невозможности внесения изменений в утвержденный план реструктуризации долгов без решения собрания кредиторов и согласия должника.

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Позицию Северо-западного апелляционного хозяйственного суда, изложенную в постановлении от 20.01.2026 по делу № 918/174/25, поддержал Верховный Суд. Об этом сообщил Северо-западный апелляционный хозяйственный суд.

Определением Хозяйственного суда Ровенской области от 13.11.2025 заявление ООО удовлетворено. В план реструктуризации долгов Лица, утвержденный определением Хозяйственного суда Ровенской области от 18.06.2025, внесены изменения, а именно включена в план реструктуризации долгов должника задолженность должника перед ООО:

второй очереди — сумма в размере 73400 грн;

сумма в размере 4844,80 грн вне очереди;

предусмотрены срок и порядок погашения вышеуказанной задолженности с продлением срока исполнения плана реструктуризации долгов на 12 месяцев с распределением суммы признанных требований ООО равными частями ежемесячно со дня вынесения соответствующего определения.

Постановлением Северо-западного апелляционного хозяйственного суда от 20.01.2026 указанное определение местного хозяйственного суда отменено и принято новое решение об отказе представителю ООО в удовлетворении заявления о внесении изменений в план реструктуризации долгов должника.

Постановление суда апелляционной инстанции мотивировано тем, что ООО обратилось с заявлением о денежных требованиях к должнику 30.09.2025, то есть после утверждения определением Хозяйственного суда Ровенской области от 18.06.2025 плана реструктуризации долгов Лица и после начала его исполнения должником.

Суд апелляционной инстанции отметил, что процедура реструктуризации долгов физического лица имеет специальную цель — выявление кредиторов, формирование и утверждение плана реструктуризации, его выполнение должником и последующее освобождение должника от долгов. Подача кредитором требований после утверждения плана реструктуризации и последующее внесение изменений в такой план без соблюдения установленной КУПБ процедуры нивелировало бы цель этой процедуры.

При этом ООО не соблюло срок заявления денежных требований, определенный частью 1 статьи 45 КУПБ, а также не привело обоснованных причин их несвоевременной подачи, хотя производство по делу о неплатежеспособности было открыто еще определением от 27.03.2025.

Кроме того, внесение изменений в план реструктуризации было инициировано кредитором, который на момент одобрения и утверждения плана не имел процессуального статуса участника дела, а предложенные изменения не рассматривались собранием кредиторов в порядке, предусмотренном абзацем 2 части пятой статьи 123 КУПБ. Материалы дела также не содержат согласия должника на такие изменения, тогда как по смыслу пункта 7 части восьмой статьи 126 КУПБ план реструктуризации долгов может быть утвержден только при наличии волеизъявления должника.

Учитывая изложенное, суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что положения абзаца 2 части шестой статьи 126 КУПБ не предоставляют суду права увеличивать размер кредиторских требований, которые должник уже согласился погашать согласно утвержденному плану реструктуризации, без соблюдения установленной законом процедуры согласования соответствующих изменений.

Верховный Суд отметил, что порядок утверждения плана реструктуризации долгов должника закреплен в статье 126 КУПБ, которая предусматривает подачу управляющим реструктуризацией соответствующего заявления в течение трех дней со дня одобрения собранием кредиторов согласованного с должником плана реструктуризации долгов.

По установленным в данном деле обстоятельствам ООО обратилось в суд с заявлением о кредиторских требованиях к должнику за пределами срока, установленного частью первой статьи 45 КУПБ. Кроме того, на дату обращения с указанным заявлением местным хозяйственным судом уже был утвержден план реструктуризации долгов Калищук Н.О., который был частично исполнен должником.

Верховный Суд указал, что в данном деле возник вопрос относительно порядка внесения изменений в утвержденный судом план реструктуризации долгов.

Суд кассационной инстанции отметил, что КУПБ не содержит запрета на внесение изменений в план реструктуризации, вместе с тем рассмотрение и согласование соответствующих изменений должно осуществляться в порядке, предусмотренном для рассмотрения проекта плана реструктуризации долгов, то есть с вынесением вопроса о внесении изменений в план реструктуризации долгов на рассмотрение собрания кредиторов и согласованием непосредственно с должником.

Вместе с тем в данном случае изменения в план реструктуризации долгов не были предметом рассмотрения на собрании кредиторов, а согласие должника на внесение предложенных ООО изменений в план реструктуризации долгов отсутствует. В связи с этим Верховный Суд согласился с выводом апелляционного суда об отказе в удовлетворении заявления о внесении изменений в план реструктуризации долгов должника.

Верховный Суд также отметил, что кредитор, который обратился в суд с заявлением о денежных требованиях к должнику после истечения срока, установленного частью первой статьи 45 КУПБ, не утрачивает права на удовлетворение своих требований, вместе с тем он не имеет права решающего голоса на собрании и в комитете кредиторов.

Вместе с тем специальные нормы КУПБ не ограничивают кредиторов должника — физического лица в выборе позиции по делу, однако при их пассивном участии в производстве, затягивании реализации правомочий или несовершении ими необходимых процессуальных действий риски такого бездействия возлагаются именно на кредиторов и не должны причинять вред законным интересам должника.

Учитывая изложенное, Верховный Суд сформулировал вывод, что в случае признания денежных требований кредитора к должнику после утверждения судом плана реструктуризации долгов кредитор или должник имеет право обратиться в суд с мотивированным ходатайством о внесении изменений в утвержденный судом план реструктуризации долгов. Вместе с тем обращению с таким ходатайством должно предшествовать решение вопроса о внесении изменений в план реструктуризации долгов собранием кредиторов и получение согласия должника.

С полным текстом постановления Верховного Суда в составе коллегии судей Кассационного хозяйственного суда от 26.05.2026 по делу № 918/174/25 можно ознакомиться по ссылке.

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