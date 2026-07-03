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НДС для малого бизнеса поставили на паузу: новые сроки определят в зависимости от возможностей

13:32, 3 июля 2026
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Заседание МВФ могут провести до 20 июля.
НДС для малого бизнеса поставили на паузу: новые сроки определят в зависимости от возможностей
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Правительство передало все необходимые документы для проведения заседания Совета директоров Международного валютного фонда, которое предварительно запланировано до 20 июля.

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Как сообщил министр финансов Сергей Марченко во время пленарного заседания Верховной Рады 3 июля, Украина уже выполнила все необходимые процедурные шаги для рассмотрения вопроса о дальнейшем финансировании со стороны МВФ.

«Все документы, необходимые для проведения заседания Совета директоров Международного валютного фонда, переданы. Сейчас рассматривается вариант проведения заседания до 20 июля. Все необходимое со стороны правительства и Президента сделано для того, чтобы Украина получила средства», — отметил Марченко.

Отдельно министр подчеркнул важность законопроекта о международных почтовых отправлениях, подчеркнув его значение как для сотрудничества с МВФ, так и для выполнения условий макрофинансовой помощи, ранее ратифицированных парламентом.

Вместе с тем Марченко сообщил, что вопрос налогообложения малого бизнеса, в частности субъектов, которые в настоящее время не являются плательщиками НДС, временно отложен. Дальнейшие сроки его рассмотрения будут зависеть от экономической ситуации и условий безопасности, включая ситуацию на фронте.

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Верховная Рада Украины бизнес правительство НДС МВФ налоги

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