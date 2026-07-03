НДС для малого бизнеса поставили на паузу: новые сроки определят в зависимости от возможностей

Заседание МВФ могут провести до 20 июля.

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Правительство передало все необходимые документы для проведения заседания Совета директоров Международного валютного фонда, которое предварительно запланировано до 20 июля.

Как сообщил министр финансов Сергей Марченко во время пленарного заседания Верховной Рады 3 июля, Украина уже выполнила все необходимые процедурные шаги для рассмотрения вопроса о дальнейшем финансировании со стороны МВФ.

«Все документы, необходимые для проведения заседания Совета директоров Международного валютного фонда, переданы. Сейчас рассматривается вариант проведения заседания до 20 июля. Все необходимое со стороны правительства и Президента сделано для того, чтобы Украина получила средства», — отметил Марченко.

Отдельно министр подчеркнул важность законопроекта о международных почтовых отправлениях, подчеркнув его значение как для сотрудничества с МВФ, так и для выполнения условий макрофинансовой помощи, ранее ратифицированных парламентом.

Вместе с тем Марченко сообщил, что вопрос налогообложения малого бизнеса, в частности субъектов, которые в настоящее время не являются плательщиками НДС, временно отложен. Дальнейшие сроки его рассмотрения будут зависеть от экономической ситуации и условий безопасности, включая ситуацию на фронте.

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