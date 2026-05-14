Повістка, відправлена Укрпоштою, повернулася назад до ТЦК – чи законно ставити військовозобов’язаного в розшук

17:11, 14 травня 2026
Хмельницький окружний адміністративний суд визнав протиправним внесення даних про порушення правил військового обліку до Реєстру «Оберіг».
Хмельницький окружний адміністративний суд задовольнив адміністративний позов військовозобов’язаного до ТЦК та СП.

Обставини справи №560/3460/26

Позивач звернувся до суду з вимогою визнати протиправними дії територіального центру комплектування та соціальної підтримки щодо внесення до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів (АІТС «Оберіг») відомостей про порушення ним правил військового обліку, а також зобов’язати виключити ці відомості з реєстру.

Позивач зазначав, що жодних повісток він не отримував, протоколів про адміністративні правопорушення щодо нього не складали, а постанов про притягнення до адміністративної відповідальності не виносили.

За даними застосунку «Резерв+» стосовно позивача містилася відмітка про порушення правил військового обліку та оголошення його в розшук територіальним центром комплектування та соціальної підтримки у зв’язку з неприбуттям за повісткою.

Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки у відповіді на адвокатський запит повідомив, що повістка № 4262910 від 01.07.2025 року з вимогою прибути 08.07.2025 року о 09:00 год. для уточнення даних була направлена рекомендованим поштовим відправленням та через Білогірську селищну раду. Поштове відправлення повернуто відправнику у зв’язку з відсутністю адресата. Протоколів чи постанов щодо позивача не складали.

Суд звертає увагу на той факт, що в матеріалах справи відсутні докази, що позивачу було належним чином вручено (направлено) повістку, а також відсутні докази, що у своїй сукупності підтверджують таке направлення (повідомлення Укрпошти про вручення, опис вкладення в цінний лист, підпис про особисте отримання).

Дані про відправлення за трекінгом відсутні.

Що вирішив суд

Суд задовольнив позов повністю.

Визнав протиправними дії територіального центру комплектування та соціальної підтримки щодо внесення до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів відомостей про порушення позивачем правил військового обліку.

Зобов’язав територіальний центр комплектування та соціальної підтримки виключити з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів відомості про порушення позивачем правил військового обліку.

Стягнув на користь позивача судові витрати у розмірі 1331 гривні 20 копійок за рахунок бюджетних асигнувань відповідача.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку до Сьомого апеляційного адміністративного суду протягом тридцяти днів з дня складення повного судового рішення.

