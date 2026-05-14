Повестка, отправленная «Укрпочтой», вернулась обратно в ТЦК — законно ли объявлять военнообязанного в розыск

17:11, 14 мая 2026
Хмельницкий окружной административный суд признал противоправным внесение данных о нарушении правил воинского учета в реестр «Оберег».
Хмельницкий окружной административный суд удовлетворил административный иск военнообязанного к ТЦК и СП.

Обстоятельства дела №560/3460/26

Истец обратился в суд с требованием признать противоправными действия территориального центра комплектования и социальной поддержки по внесению в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов (АИТС «Оберег») сведений о нарушении им правил воинского учета, а также обязать исключить эти сведения из реестра.

Истец отмечал, что никаких повесток он не получал, протоколов об административных правонарушениях в отношении него не составляли, а постановлений о привлечении к административной ответственности не выносили.

По данным приложения «Резерв+» в отношении истца содержалась отметка о нарушении правил воинского учета и объявлении его в розыск территориальным центром комплектования и социальной поддержки в связи с неявкой по повестке.

Территориальный центр комплектования и социальной поддержки в ответе на адвокатский запрос сообщил, что повестка № 4262910 от 01.07.2025 года с требованием явиться 08.07.2025 года в 09:00 для уточнения данных была направлена заказным почтовым отправлением и через Белогорский поселковый совет. Почтовое отправление возвращено отправителю в связи с отсутствием адресата. Протоколы или постановления в отношении истца не составлялись.

Суд обращает внимание на тот факт, что в материалах дела отсутствуют доказательства того, что истцу была надлежащим образом вручена (направлена) повестка, а также отсутствуют доказательства, которые в совокупности подтверждают такую отправку (уведомление «Укрпочты» о вручении, опись вложения в ценное письмо, подпись о личном получении).

Данные об отправке по трекингу отсутствуют.

Что решил суд

Суд удовлетворил иск полностью.

Признал противоправными действия территориального центра комплектования и социальной поддержки по внесению в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов сведений о нарушении истцом правил воинского учета.

Обязал территориальный центр комплектования и социальной поддержки исключить из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов сведения о нарушении истцом правил воинского учета.

Взыскал в пользу истца судебные расходы в размере 1331 гривны 20 копеек за счет бюджетных ассигнований ответчика.

Решение суда вступает в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы всеми участниками дела, если апелляционная жалоба не была подана. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено, вступает в законную силу после возвращения апелляционной жалобы, отказа в открытии или закрытия апелляционного производства или принятия постановления судом апелляционной инстанции по результатам апелляционного пересмотра.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Седьмой апелляционный административный суд в течение тридцати дней со дня составления полного судебного решения.

