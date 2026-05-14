Військових будуть демобілізовувати після 24 місяців та «базових циклів»: законопроєкти

Новими законопроєктами пропонується запровадити нові механізми демобілізації військовослужбовців під час воєнного стану та врегулювати строки проходження військової служби.

У Верховній Раді зареєстровано два законопроєкти, що стосуються демобілізації та проходження служби — №15233 «Про демобілізацію та реінтеграцію військовослужбовців» та №15234 «Про поетапну модель військової служби та гарантовану демобілізацію», якими пропонується комплексно врегулювати питання проходження військової служби під час воєнного стану, встановити механізм демобілізації після визначеного строку служби та запровадити державні гарантії реінтеграції ветеранів війни.

Законопроєкт №15233 пропонує встановити право на демобілізацію після 24 місяців безперервної військової служби за умови участі у бойових діях не менше трьох місяців. Водночас законопроєкт №15234 передбачає запровадження системи «базових циклів військової служби» тривалістю 24 місяці кожен та право на звільнення після проходження двох таких циклів.

Автори законодавчих ініціатив зазначають, що необхідність їх ухвалення пов’язана з тривалим характером воєнного стану, потребою законодавчо врегулювати строки проходження служби, забезпечити справедливий підхід до військовослужбовців та уникнути ризиків одномоментної масової демобілізації.

Що пропонують законопроєкти

Законопроєкт №15234 пропонує запровадити поняття «базового циклу військової служби» тривалістю 24 місяці. Такий цикл зараховуватиметься за умови, якщо військовослужбовець не менше трьох місяців безпосередньо брав участь у бойових діях або заходах із забезпечення оборони України.

При цьому документ деталізує, що йдеться про участь у бойових діях чи відповідних заходах безпосередньо в районах їх проведення, на тимчасово окупованих територіях України, між позиціями сил оборони та військ держави-агресора, а також на території держави-агресора.

Законопроєктом пропонується встановити, що максимальна кількість базових циклів служби становить два, якщо інше не передбачено контрактом. Після проходження двох циклів військовослужбовець отримує право або звільнитися зі служби, або продовжити її шляхом укладення контракту.

Водночас законопроєкт №15233 пропонує окремо закріпити право на демобілізацію після 24 місяців безперервної служби за умови участі у бойових діях не менше трьох місяців. Для цього передбачається ухвалення окремого Закону України «Про демобілізацію та реінтеграцію військовослужбовців», а також внесення змін до Глави XII Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу».

Реінтеграція ветеранів та нові державні гарантії

Окремий блок законопроєкту №15233 присвячений державним гарантіям для ветеранів війни після звільнення зі служби.

Документ передбачає гарантії безкоштовного здобуття професійної, фахової передвищої та вищої освіти, безкоштовної медичної допомоги, доступу до програм психологічної реабілітації та адаптації, а також сприяння працевлаштуванню через програми перепідготовки та підвищення кваліфікації.

У пояснювальній записці автори наголошують, що законодавче врегулювання реінтеграції ветеранів є необхідним у зв’язку з тривалим характером війни та значною кількістю військовослужбовців, які після демобілізації потребуватимуть підтримки держави.

Які зміни має реалізувати Кабмін

Обидва законопроєкти передбачають обов’язок Кабінету Міністрів України після набрання законами чинності розробити необхідні механізми їх реалізації.

Зокрема, уряд має:

розробити порядок звільнення військовослужбовців після визначеного строку служби;

затвердити порядок фіксації факту безпосередньої участі у бойових діях та заходах із забезпечення оборони України;

привести нормативно-правові акти у відповідність із новим законодавчим регулюванням.

Таким чином, законопроєкти №15233 та №15234 пропонують комплексну модель врегулювання питань демобілізації під час воєнного стану. Документи передбачають як встановлення чітких строків проходження служби через механізм 24-місячного базового циклу, так і створення системи державної підтримки військовослужбовців після повернення до цивільного життя.

Потенційні ризики та виклики

Водночас реалізація запропонованих підходів може потребувати додаткового нормативного та організаційного врегулювання. Зокрема, окремим викликом може стати визначення механізмів підтвердження безпосередньої участі у бойових діях, порядку обчислення строків служби та практичного застосування моделі «базових циклів».

Крім цього, запропоновані механізми демобілізації можуть порушити питання забезпечення комплектування особового складу та необхідності поетапної заміни військовослужбовців, які отримають право на звільнення зі служби.

Окремої уваги також потребуватиме фінансове та організаційне забезпечення гарантій реінтеграції ветеранів, зокрема у сферах освіти, медичної допомоги, психологічної реабілітації та працевлаштування, оскільки реалізація таких механізмів потребуватиме координації між різними органами державної влади та ухвалення підзаконних нормативних актів.

