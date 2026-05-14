Военных будут демобилизовывать после 24 месяцев и «базовых циклов»: законопроекты

Новыми законопроектами предлагается внедрить новые механизмы демобилизации военнослужащих во время военного положения и урегулировать сроки прохождения военной службы.

В Верховной Раде зарегистрированы два законопроекта, касающиеся демобилизации и прохождения службы — №15233 «О демобилизации и реинтеграции военнослужащих» и №15234 «О поэтапной модели военной службы и гарантированной демобилизации», которыми предлагается комплексно урегулировать вопросы прохождения военной службы во время военного положения, установить механизм демобилизации после определенного срока службы и внедрить государственные гарантии реинтеграции ветеранов войны.

Законопроект №15233 предлагает установить право на демобилизацию после 24 месяцев непрерывной военной службы при условии участия в боевых действиях не менее трех месяцев. В то же время законопроект №15234 предусматривает внедрение системы «базовых циклов военной службы» продолжительностью 24 месяца каждый и право на увольнение после прохождения двух таких циклов.

Авторы законодательных инициатив отмечают, что необходимость их принятия связана с длительным характером военного положения, необходимостью законодательного урегулирования сроков прохождения службы, обеспечения справедливого подхода к военнослужащим и избежания рисков одномоментной массовой демобилизации.

Что предлагают законопроекты

Законопроект №15234 предлагает внедрить понятие «базового цикла военной службы» продолжительностью 24 месяца. Такой цикл будет засчитываться при условии, если военнослужащий не менее трех месяцев непосредственно участвовал в боевых действиях или мероприятиях по обеспечению обороны Украины.

При этом документ детализирует, что речь идет об участии в боевых действиях или соответствующих мероприятиях непосредственно в районах их проведения, на временно оккупированных территориях Украины, между позициями сил обороны и войск государства-агрессора, а также на территории государства-агрессора.

Законопроектом предлагается установить, что максимальное количество базовых циклов службы составляет два, если иное не предусмотрено контрактом. После прохождения двух циклов военнослужащий получает право либо уволиться со службы, либо продолжить ее путем заключения контракта.

В то же время законопроект №15233 предлагает отдельно закрепить право на демобилизацию после 24 месяцев непрерывной службы при условии участия в боевых действиях не менее трех месяцев. Для этого предусматривается принятие отдельного Закона Украины «О демобилизации и реинтеграции военнослужащих», а также внесение изменений в Главу XII Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе».

Реинтеграция ветеранов и новые государственные гарантии

Отдельный блок законопроекта №15233 посвящен государственным гарантиям для ветеранов войны после увольнения со службы.

Документ предусматривает гарантии бесплатного получения профессионального, профессионального предвысшего и высшего образования, бесплатной медицинской помощи, доступа к программам психологической реабилитации и адаптации, а также содействия трудоустройству через программы переподготовки и повышения квалификации.

В пояснительной записке авторы подчеркивают, что законодательное урегулирование реинтеграции ветеранов необходимо в связи с длительным характером войны и значительным количеством военнослужащих, которые после демобилизации будут нуждаться в поддержке государства.

Какие изменения должен реализовать Кабмин

Оба законопроекта предусматривают обязанность Кабинета Министров Украины после вступления законов в силу разработать необходимые механизмы их реализации.

В частности, правительство должно:

разработать порядок увольнения военнослужащих после определенного срока службы;

утвердить порядок фиксации факта непосредственного участия в боевых действиях и мероприятиях по обеспечению обороны Украины;

привести нормативно-правовые акты в соответствие с новым законодательным регулированием.

Таким образом, законопроекты №15233 и №15234 предлагают комплексную модель урегулирования вопросов демобилизации во время военного положения. Документы предусматривают как установление четких сроков прохождения службы через механизм 24-месячного базового цикла, так и создание системы государственной поддержки военнослужащих после возвращения к гражданской жизни.

Потенциальные риски и вызовы

В то же время реализация предложенных подходов может потребовать дополнительного нормативного и организационного урегулирования. В частности, отдельным вызовом может стать определение механизмов подтверждения непосредственного участия в боевых действиях, порядка исчисления сроков службы и практического применения модели «базовых циклов».

Кроме того, предложенные механизмы демобилизации могут поставить вопрос обеспечения комплектования личного состава и необходимости поэтапной замены военнослужащих, которые получат право на увольнение со службы.

Отдельного внимания также потребует финансовое и организационное обеспечение гарантий реинтеграции ветеранов, в частности в сферах образования, медицинской помощи, психологической реабилитации и трудоустройства, поскольку реализация таких механизмов потребует координации между различными органами государственной власти и принятия подзаконных нормативных актов.

