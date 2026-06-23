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Українці в Польщі зіштовхуються з новими обмеженнями та відмовами у видачі PESEL UKR – що відбувається

21:38, 23 червня 2026
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Труднощі виникають навіть у тих, хто раніше мав тимчасовий захист.
Українці в Польщі зіштовхуються з новими обмеженнями та відмовами у видачі PESEL UKR – що відбувається
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Українці, які приїжджають до Польщі, все частіше мають труднощі під час подання заявок на отримання статусу тимчасового захисту. Частина роботодавців та організацій, що підтримують бізнес, заявляють про зміну підходів окремих установ до видачі PESEL UKR, повідомляє inPoland.

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Про один із таких випадків повідомило видання DGP із посиланням на представника компанії, яка планувала працевлаштувати громадянина України, що приїхав до Польщі безпосередньо з України на роботу. За даними повідомлення, українець подав заявку на отримання PESEL UKR в уженді міста, однак отримав номер PESEL зі статусом NUE. У міській установі пояснили, що заявник не походить із регіону, де безпосередньо ведуться бойові дії, тому не має підстав для отримання PESEL UKR.

Підприємці зазначають, що подібні випадки не є поодинокими. Також надходять повідомлення про те, що установи більш ретельно перевіряють, чи особа дійсно прибула до Польщі через війну, а не з економічних причин.

Статус UKR дає українцям право легально проживати в Польщі, користуватися державною системою охорони здоров’я та працювати без проходження складних адміністративних процедур.

Проблема, за даними експертів, стосується не лише новоприбулих. Ті, хто раніше мав статус UKR, але втратив його через тривалу відсутність у Польщі, також стикаються з труднощами під час спроб його відновлення.

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Польща Україна біженець

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