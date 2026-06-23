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Украинцы в Польше сталкиваются с новыми ограничениями и отказами в выдаче PESEL UKR — что происходит

21:38, 23 июня 2026
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Трудности возникают даже у тех, кто ранее имел статус временной защиты.
Украинцы в Польше сталкиваются с новыми ограничениями и отказами в выдаче PESEL UKR — что происходит
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Украинцы, приезжающие в Польшу, всё чаще сталкиваются с трудностями при подаче заявлений на получение статуса временной защиты. Часть работодателей и организаций, поддерживающих бизнес, заявляют об изменении подходов отдельных учреждений к выдаче PESEL UKR, сообщает inPoland.

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Об одном из таких случаев сообщило издание DGP со ссылкой на представителя компании, которая планировала трудоустроить гражданина Украины, приехавшего в Польшу напрямую из Украины на работу. Согласно сообщению, украинец подал заявку на получение PESEL UKR в городском управлении, однако получил номер PESEL со статусом NUE. В городском учреждении объяснили, что заявитель не родом из региона, где непосредственно ведутся боевые действия, поэтому у него нет оснований для получения PESEL UKR.

Предприниматели отмечают, что подобные случаи не единичны. Также поступают сообщения о том, что учреждения более тщательно проверяют, действительно ли человек прибыл в Польшу из-за войны, а не по экономическим причинам.

Статус UKR дает украинцам право легально проживать в Польше, пользоваться государственной системой здравоохранения и работать без прохождения сложных административных процедур.

По данным экспертов, эта проблема касается не только вновь прибывших. Те, кто ранее имел статус UKR, но утратил его из-за длительного отсутствия в Польше, также сталкиваются с трудностями при попытках его восстановления.

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Польша Украина беженец

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