Обвиняемые смогут требовать компенсацию за незаконное преследование через суд: к УПК готовят изменения

Новый законопроект предусматривает уточнение процессуальных прав сторон в делах, открывающихся по заявлению потерпевшего.

Долгое время в уголовном процессе Украины воля потерпевшего по делам частного обвинения была абсолютным законом, что часто лишало обвиняемого шанса на полную реабилитацию. Однако по состоянию на май 2026 года институт частного обвинения предлагают усовершенствовать на законодательном уровне. «Судебно-юридическая газета» сообщала, что в Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 15218, предусматривающий предоставление обвиняемому права возражать против закрытия производства.

Действующая статья 26 УПК Украины определяет, что уголовное производство в форме частного обвинения начинается только по заявлению потерпевшего, а его отказ от обвинения является безусловным основанием для закрытия дела. Суд обязан прекратить рассмотрение независимо от позиции обвиняемого, что фактически делает последнего заложником воли другой стороны.

Закрытие производства в связи с отказом потерпевшего не является реабилитирующим основанием. А это значит, что факт невиновности лица не устанавливается, а преследование просто прекращается. Более того, лицо теряет право на возмещение ущерба по Закону Украины «О порядке возмещения ущерба, причиненного гражданину незаконными действиями органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, органов досудебного расследования, прокуратуры и суда», поскольку такое право возникает только при оправдательном приговоре или закрытии дела по реабилитирующим обстоятельствам.

Когда возникает право на возмещение ущерба

Согласно Закону о порядке возмещения ущерба, причиненного гражданину незаконными действиями органов досудебного расследования, прокуратуры и суда, право лица на компенсацию возникает только в определенных законом случаях. Речь идет, в частности, о вынесении оправдательного приговора суда или же закрытии уголовного производства по реабилитирующим основаниям.

К реабилитирующим основаниям относятся:

отсутствие события уголовного правонарушения;

отсутствие в деянии состава уголовного правонарушения;

неустановление достаточных доказательств для доказательства виновности лица в суде и исчерпание возможностей их получить.

Однако, когда уголовное производство закрывается из-за отказа потерпевшего от обвинения соответственно, суд не устанавливает невиновность лица. Производство прекращается только из-за волеизъявления потерпевшего. Именно поэтому такое основание не считается реабилитирующим. Это означает, что лицо фактически теряет возможность требовать возмещения ущерба, даже если уголовное преследование длилось продолжительное время.

Именно эту проблему пытается решить законодательная инициатива. Законопроект предусматривает предоставление обвиняемому права возражать против закрытия производства по отказу потерпевшего, чтобы иметь возможность довести дело до оправдательного приговора и получить право на полную реабилитацию. Законопроект предлагает внести изменения в статьи 26 и 284 УПК Украины. Так, отказ потерпевшего остается основанием для закрытия, кроме случая, когда обвиняемый возражает против закрытия уголовного производства в отношении него. Как следствие возражения: уголовное производство продолжается в общем порядке.

Что именно может быть компенсировано

Если право на возмещение возникает, например, в случае оправдательного приговора, лицу могут быть компенсированы:

заработок и другие денежные доходы, утраченные вследствие незаконного преследования;

имущество, которое было конфисковано, изъято или на которое был наложен арест (деньги, вклады, ценные бумаги, доли в уставном капитале);

штрафы, уплаченные во исполнение незаконного приговора;

судебные издержки;

расходы на юридическую помощь;

моральный ущерб.

Моральный ущерб подлежит возмещению в случаях, когда незаконные действия органов следствия или суда привели к моральным страданиям, нарушению привычных жизненных связей или требовали от лица дополнительных усилий для организации своей жизни. Размер такой компенсации определяет суд. В то же время закон устанавливает минимальную гарантию: возмещение не может быть меньше одного минимального размера заработной платы за каждый месяц пребывания лица под следствием или судом.

Важно, что соответствующий ущерб возмещается за счет средств государственного бюджета независимо от того, была ли установлена вина должностных лиц, осуществлявших расследование или рассмотрение дела.

Кейс Надежды Трофимовой

Несправедливость действующей системы демонстрирует кейс Надежды Трофимовой, которая обратилась в Конституционный Суд для обжалования невозможности доказать свою невиновность из-за «безусловной» воли потерпевшего. 11 марта 2026 года на открытой части пленарного заседания в форме письменного производства первый сенат КСУ рассматривал дело по конституционной жалобе Надежды Анатольевны. Заявительница обратилась в КСУ с ходатайством проверить на конституционность часть четвертую статьи 26, пункт 7 части первой статьи 284 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Она возражала против закрытия дела, так как хотела оправдательного приговора, однако суды всех инстанций заявили о своей обязанности закрыть дело по заявлению потерпевшего. Автор жалобы считает, что это нарушает ее права на уважение человеческого достоинства и судебную защиту. На данный момент решения Конституционного Суда нет. Дело находится на стадии рассмотрения, и как только КСУ примет решение, оно будет обнародовано на сайте суда.

Таким образом, законопроект № 15218 предлагает законодательный механизм решения этой проблемы.

