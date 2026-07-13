Конкурс до Дніпровського апеляційного суду: кандидат не підтвердив здатності здійснювати правосуддя

ВККС зазначила, що 43 кандидати подали заяви про участь у конкурсі на зайняття 23 вакантних посад суддів у Дніпровському апеляційному суді.

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В засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів 13 липня у складі колегії проведено співбесіду та визначено результати кваліфікаційного оцінювання кандидата на посаду судді у Дніпровському апеляційному суді Шофаренка Юрія Федоровича. Про це повідомила ВККС.

За результатами кваліфікаційного оцінювання Юрій Шофаренко набрав 425,70 бала. Комісія визнала кандидата таким, що не підтвердив здатності здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді.

ВККС нагадала, що 43 кандидати подали заяви про участь у конкурсі на зайняття 23 вакантних посад суддів у Дніпровському апеляційному суді.

Загалом проведено співбесіди з 41 кандидатом: 25 кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя, 11 кандидатів – не підтвердили, на 5 кандидатів очікує співбесіда у пленарному складі Комісії. Припинили участь 2 кандидатів.

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