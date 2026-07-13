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Рахункова палата розпочала аудит впровадження інформаційної системи управління персоналом на держслужбі

19:54, 13 липня 2026
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Аудитори оцінять діяльність НАДС щодо реалізації заходів із впровадження інформаційної системи управління людськими ресурсами на державній службі та її стан впровадження.
Рахункова палата розпочала аудит впровадження інформаційної системи управління персоналом на держслужбі
Фото: flowhcm.com
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Рахункова палата повідомила, що розпочала аудит відповідності на тему «Впровадження інформаційної системи управління людськими ресурсами на державній службі».

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Згадана інформаційна система – HRMIS, – впроваджується Національним агентством України з питань державної служби (НАДС) з 2017 року та є одним з ключових елементів цифрової трансформації системи держслужби.

У 2025 році Рахункова палата провела аудит реформування системи оплати праці у сфері державного управління, за результатами якого констатувала, що однією з причин неповної реалізації цієї реформи є недостатній рівень автоматизації процесів управління персоналом. Адже на момент аудиту HRMIS не містила повної інформації.

У межах нового контрольного заходу аудитори оцінять:

– діяльність НАДС щодо реалізації заходів із впровадження інформаційної системи управління людськими ресурсами на державній службі;

– стан впровадження згаданої інформаційної системи;

– виконання Національним агентством України з питань державної служби повноважень адміністратора цієї системи;

– створення, ведення та забезпечення функціонування єдиної бази кадрових даних державної служби.

До проведення контрольного заходу залучено державних аудиторів Департаменту контролю (аудиту) у сфері виконання загальнодержавних функцій, цифрової трансформації, управління державним майном та захисту економіки. Відповідальний за аудит – член Рахункової палати Кирило Клименко.

Звіт за результатами аудиту планується розглянути на засіданні Рахункової палати у грудні 2026 року.

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держслужба Рахункова палата

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