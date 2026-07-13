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Счетная палата начала аудит внедрения информационной системы управления персоналом на госслужбе

19:54, 13 июля 2026
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Аудиторы оценят деятельность НАГС по реализации мероприятий по внедрению информационной системы управления человеческими ресурсами на государственной службе и состояние ее внедрения.
Счетная палата начала аудит внедрения информационной системы управления персоналом на госслужбе
Фото: flowhcm.com
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Счетная палата сообщила, что начала аудит соответствия на тему «Внедрение информационной системы управления человеческими ресурсами на государственной службе».

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Указанная информационная система — HRMIS — внедряется Национальным агентством Украины по вопросам государственной службы (НАГС) с 2017 года и является одним из ключевых элементов цифровой трансформации системы госслужбы. 

В 2025 году Счетная палата провела аудит реформирования системы оплаты труда в сфере государственного управления, по результатам которого констатировала, что одной из причин неполной реализации этой реформы является недостаточный уровень автоматизации процессов управления персоналом. Ведь на момент аудита HRMIS не содержала полной информации.

В рамках нового контрольного мероприятия аудиторы оценят: 

– деятельность НАГС по реализации мероприятий по внедрению информационной системы управления человеческими ресурсами на государственной службе;

– состояние внедрения указанной информационной системы;

– выполнение Национальным агентством Украины по вопросам государственной службы полномочий администратора этой системы; 

– создание, ведение и обеспечение функционирования единой базы кадровых данных государственной службы.

К проведению контрольного мероприятия привлечены государственные аудиторы Департамента контроля (аудита) в сфере выполнения общегосударственных функций, цифровой трансформации, управления государственным имуществом и защиты экономики. Ответственный за аудит — член Счетной палаты Кирилл Клименко.

Отчет по результатам аудита планируется рассмотреть на заседании Счетной палаты в декабре 2026 года.

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госслужба Счетная палата

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