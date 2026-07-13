Конкурс в Днепровский апелляционный суд: кандидат не подтвердил способности осуществлять правосудие

ВККС отметила, что 43 кандидата подали заявления об участии в конкурсе на занятие 23 вакантных должностей судей в Днепровском апелляционном суде.

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На заседании Высшей квалификационной комиссии судей 13 июля в составе коллегии проведено собеседование и определены результаты квалификационного оценивания кандидата на должность судьи в Днепровском апелляционном суде Шофаренко Юрия Федоровича. Об этом сообщила ВККС.

По результатам квалификационного оценивания Юрий Шофаренко набрал 425,70 балла. Комиссия признала кандидата таким, который не подтвердил способности осуществлять правосудие в апелляционном общем суде.

ВККС напомнила, что 43 кандидата подали заявления об участии в конкурсе на занятие 23 вакантных должностей судей в Днепровском апелляционном суде.

Всего проведены собеседования с 41 кандидатом: 25 кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие, 11 кандидатов — не подтвердили, 5 кандидатов ожидает собеседование в пленарном составе Комиссии. Участие 2 кандидатов прекращено.

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