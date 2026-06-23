Конкурс в Киевский апелляционный суд: одну кандидатуру ожидает собеседование

ВККС отметила, что 93 кандидата подали заявления об участии в конкурсе на 45 вакантных должностей судей в Киевском апелляционном суде.

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На заседании Высшей квалификационной комиссии судей 22 июня в составе временной коллегии проводилось собеседование и был определен результат квалификационного оценивания одной кандидатки на должность судьи в Киевском апелляционном суде. Об этом сообщила ВККС.

По результатам квалификационного оценивания Застрожникова Екатерина Сергеевна набрала 716 баллов. Внести на рассмотрение Комиссии в пленарном составе вопрос о подтверждении способности осуществлять правосудие.

ВККС напомнила, что 93 кандидата подали заявления об участии в конкурсе на 45 вакантных должностей судей в Киевском апелляционном суде.

Всего проведены собеседования с 56 кандидатами в Киевский апелляционный суд: 25 кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие, 19 кандидатов — не подтвердили, с 12 кандидатами собеседования состоятся в пленарном составе. Прекратили участие в конкурсе 2 кандидата.

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