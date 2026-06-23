Гондурас хочет купить украинские дроны для борьбы с наркоторговлей и охраны границ

Украинские технологии могут помочь правоохранителям контролировать труднодоступные районы и эффективнее бороться с организованной преступностью.

фото 24 Канала

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Гондурас намерен приобрести украинские беспилотники для усиления охраны государственных границ и противодействия наркоторговле. Об этом заявил президент страны Насри Асфура, сообщает Euronews.

По словам главы государства, украинские технологии могут помочь правоохранителям контролировать труднодоступные районы и эффективнее бороться с организованной преступностью. Переговоры о возможной закупке проходят на фоне усилий Гондураса по противодействию наркокартелям, бандитскому насилию и незаконному обороту наркотиков.

На прошлой неделе Насри Асфура посетил Киев, где провел переговоры с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Во время встречи украинский лидер предложил сотрудничество в сфере военных технологий, в частности беспилотных систем. Украина активно развивает это направление с начала полномасштабного вторжения России и стремится расширять технологическое партнерство со странами за пределами Европы.

Во время Генеральной ассамблеи Организации американских государств в Панама-Сити Асфура заявил, что речь идет об использовании дронов для защиты границ и борьбы с организованной преступностью с помощью современных технологий.

Он добавил, что Украина может существенно помочь стране в укреплении пограничной безопасности и противодействии наркоторговле, назвав это вопросом национальной безопасности.

Украина сегодня является одним из ведущих государств мира в сфере военных и беспилотных технологий.

Гондурас уже много лет остается одним из ключевых транзитных маршрутов поставок кокаина из Южной Америки в Северную Америку. В последнее время правоохранители все чаще обнаруживают в отдаленных районах страны плантации коки и лаборатории по производству наркотиков, что вызывает обеспокоенность по поводу усиления роли страны в производстве наркотических веществ.

Наркоторговля функционирует параллельно с деятельностью мощных преступных группировок, которые давно связывают с вымогательством, насилием и контролем территорий. Уровень умышленных убийств в Гондурасе составляет около 24 случаев на 100 тысяч населения, что почти в четыре раза превышает среднемировой показатель.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.