  1. В Украине

Гондурас хочет купить украинские дроны для борьбы с наркоторговлей и охраны границ

10:01, 23 июня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Украинские технологии могут помочь правоохранителям контролировать труднодоступные районы и эффективнее бороться с организованной преступностью.
Гондурас хочет купить украинские дроны для борьбы с наркоторговлей и охраны границ
фото 24 Канала
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Гондурас намерен приобрести украинские беспилотники для усиления охраны государственных границ и противодействия наркоторговле. Об этом заявил президент страны Насри Асфура, сообщает Euronews.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По словам главы государства, украинские технологии могут помочь правоохранителям контролировать труднодоступные районы и эффективнее бороться с организованной преступностью. Переговоры о возможной закупке проходят на фоне усилий Гондураса по противодействию наркокартелям, бандитскому насилию и незаконному обороту наркотиков.

На прошлой неделе Насри Асфура посетил Киев, где провел переговоры с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Во время встречи украинский лидер предложил сотрудничество в сфере военных технологий, в частности беспилотных систем. Украина активно развивает это направление с начала полномасштабного вторжения России и стремится расширять технологическое партнерство со странами за пределами Европы.

Во время Генеральной ассамблеи Организации американских государств в Панама-Сити Асфура заявил, что речь идет об использовании дронов для защиты границ и борьбы с организованной преступностью с помощью современных технологий.

Он добавил, что Украина может существенно помочь стране в укреплении пограничной безопасности и противодействии наркоторговле, назвав это вопросом национальной безопасности.

Украина сегодня является одним из ведущих государств мира в сфере военных и беспилотных технологий.

Гондурас уже много лет остается одним из ключевых транзитных маршрутов поставок кокаина из Южной Америки в Северную Америку. В последнее время правоохранители все чаще обнаруживают в отдаленных районах страны плантации коки и лаборатории по производству наркотиков, что вызывает обеспокоенность по поводу усиления роли страны в производстве наркотических веществ.

Наркоторговля функционирует параллельно с деятельностью мощных преступных группировок, которые давно связывают с вымогательством, насилием и контролем территорий. Уровень умышленных убийств в Гондурасе составляет около 24 случаев на 100 тысяч населения, что почти в четыре раза превышает среднемировой показатель.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Украина граница

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

После выезда из временно окупированных территорий можна потерять пенсию — без обязательной идентификации выплат не будет

В 2026 году Пенсионный фонд Украины продолжает действие механизма обязательной физической идентификации для отдельных категорий получателей пенсий и страховых выплат.

ГИС может привлекать психолога из-за отказа ребёнка общаться с отцом — позиция Верховного Суда

По делу об исполнении решения относительно общения с ребенком Верховный Суд подтвердил отсутствие оснований для повторного пересмотра требований к органам исполнительной службы.

Повторное увольнение работника: уточнение изменений в КЗоТ назвали дискуссионным из-за практики Верховного Суда

Работодателей обяжут снова уведомлять работника об увольнении после восстановления на работе по решению суда.

Парадокс самоуправления частных исполнителей: как решения ВС превращают дисциплинарные производства в публично-правовые споры

Резолюция «Свитязь» против судебной практики: конфликт автономии и государственного контроля обостряется.

Журналист может критиковать власть в Facebook — ЕСПЧ указал, что это не является доказательством терроризма и защищается свободой слова

ЕСПЧ признал, что содержание под стражей журналиста на основании его профессиональной деятельности, критики власти и других законных действий без обоснованного подозрения нарушает право на свободу и свободу выражения мнений.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]