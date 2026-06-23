  1. В Украине

Работодателям грозят штрафы за отсутствие лиц с инвалидностью: как рассчитать взнос в 2026 году

10:19, 23 июня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Как работодателям рассчитать взнос за невыполнение норматива трудоустройства лиц с инвалидностью.
Работодателям грозят штрафы за отсутствие лиц с инвалидностью: как рассчитать взнос в 2026 году
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Если работодатель не обеспечил необходимое количество рабочих мест для лиц с инвалидностью, он обязан самостоятельно определить сумму взноса и уплатить ее в бюджет. Инспекция по вопросам труда и занятости населения Днепровского городского совета разъяснила порядок расчета такого взноса.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Для расчета прежде всего определяется норматив трудоустройства. Например, если среднеучетная численность штатных работников за квартал составляет 39 человек, то при нормативе 4% работодатель должен обеспечить работой двух лиц с инвалидностью. Если фактически работает только одно такое лицо, норматив считается невыполненным на одно рабочее место.

Сумма взноса рассчитывается на основании среднемесячной заработной платы одного работника. В расчет включаются основная зарплата, доплаты, надбавки и премии, а больничные, декретные выплаты, вознаграждения по гражданско-правовым договорам и ряд других выплат не учитываются.

По формуле взнос составляет 40% среднемесячной зарплаты за каждый месяц квартала и умножается на количество незаполненных рабочих мест. Так, если среднемесячная зарплата на предприятии составляет 20 тысяч гривен, а норматив не выполнен по одному месту, работодатель должен уплатить 24 тысячи гривен за квартал.

В то же время во время действия военного положения действует льгота: размер взноса уменьшается на 50%. В приведенном примере сумма платежа составит 12 тысяч гривен.

В инспекции обратили внимание, что отсутствие утвержденной формы отчетности не освобождает работодателей от обязанности самостоятельно рассчитывать и уплачивать взнос. За неуплату могут быть начислены недоимка, штрафы и пеня.

Сроки подачи и уплаты

Работодатели должны:

  • подавать отчетность в течение 40 календарных дней после завершения квартала;
  • уплачивать взнос в течение 10 календарных дней после окончания предельного срока подачи отчетности.

При этом ГНС подчеркивает: даже отсутствие утвержденной формы отчетности не освобождает от обязанности уплатить взнос.

Какая ответственность предусмотрена

За нарушение требований законодательства работодателю могут грозить:

  • штраф в размере 7% от неуплаченной суммы взноса;
  • штраф до 50% доначисленного взноса;
  • пеня за каждый день просрочки;
  • штраф за непредставление или несвоевременное представление отчетности.

Также специалисты напомнили об отдельных особенностях выполнения норматива. В частности, работники с инвалидностью, которые работают на условиях неполного рабочего времени и получают зарплату выше минимальной, учитываются при выполнении норматива. В то же время лица, работающие только по совместительству, в норматив не засчитываются.

Отдельным категориям лиц с инвалидностью законодательство предоставляет повышенный коэффициент учета. При определенных условиях работники с инвалидностью I группы, а также некоторые лица с инвалидностью II группы могут засчитываться в норматив как два человека.

В инспекции подчеркнули, что в 2026 году работодателям следует особенно внимательно контролировать выполнение норматива трудоустройства лиц с инвалидностью, поскольку ошибки в расчетах могут привести к финансовым санкциям и претензиям со стороны контролирующих органов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

бизнес налоговая Украина штраф / штрафы налоги инвалидность трудовая книжка трудовые отношения

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Верховный Суд взыскал с ГНС более 40 тысяч гривен судебных расходов в пользу ФОП из-за ошибки налоговиков в приказе о проверке

Может ли налоговая служба прийти с проверкой в «магазин», не указав в приказе фамилию конкретного предпринимателя.

Верховный Суд: в Италии суд передал ребенка отцу и лишил мать родительских прав, но решения не могут принудительно выполнить в Украине

ВС пришел к выводу, что решение иностранного суда относительно родительских прав и опеки над ребенком не подлежит принудительному исполнению в Украине, а может быть предметом отдельной процедуры признания.

Высший совет правосудия удовлетворил отставки двух судей и оставил без рассмотрения заявление Наталии Крючко

ВСП уволил двух судей местных судов в отставку.

После выезда из временно окупированных территорий можна потерять пенсию — без обязательной идентификации выплат не будет

В 2026 году Пенсионный фонд Украины продолжает действие механизма обязательной физической идентификации для отдельных категорий получателей пенсий и страховых выплат.

ГИС может привлекать психолога из-за отказа ребёнка общаться с отцом — позиция Верховного Суда

По делу об исполнении решения относительно общения с ребенком Верховный Суд подтвердил отсутствие оснований для повторного пересмотра требований к органам исполнительной службы.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]