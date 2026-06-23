Роботодавцям загрожують штрафи за відсутність осіб з інвалідністю: як розрахувати внесок у 2026 році

Як роботодавцям розрахувати внесок за невиконання нормативу працевлаштування осіб з інвалідністю.

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Якщо роботодавець не забезпечив необхідну кількість робочих місць для осіб з інвалідністю, він зобов’язаний самостійно визначити суму внеску та сплатити її до бюджету. Інспекція з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради роз’яснила порядок розрахунку такого внеску.

Для розрахунку насамперед визначається норматив працевлаштування. Наприклад, якщо середньооблікова кількість штатних працівників за квартал становить 39 осіб, то за нормативу 4% роботодавець повинен забезпечити роботою двох осіб з інвалідністю. Якщо фактично працює лише одна така особа, норматив вважається невиконаним на одне робоче місце.

Сума внеску розраховується на підставі середньомісячної заробітної плати одного працівника. До розрахунку включаються основна зарплата, доплати, надбавки та премії, а лікарняні, декретні виплати, винагороди за цивільно-правовими договорами та низка інших виплат не враховуються.

За формулою внесок становить 40% середньомісячної зарплати за кожен місяць кварталу та множиться на кількість незаповнених робочих місць. Так, якщо середньомісячна зарплата на підприємстві становить 20 тисяч гривень, а норматив не виконано на одне місце, роботодавець має сплатити 24 тисячі гривень за квартал.

Водночас під час дії воєнного стану діє пільга: розмір внеску зменшується на 50%. У наведеному прикладі сума платежу становитиме 12 тисяч гривень.

В інспекції звернули увагу, що відсутність затвердженої форми звітності не звільняє роботодавців від обов’язку самостійно розраховувати та сплачувати внесок. За несплату можуть бути нараховані недоїмка, штрафи та пеня.

Строки подання та сплати

Роботодавці повинні:

подавати звітність протягом 40 календарних днів після завершення кварталу;

сплачувати внесок протягом 10 календарних днів після закінчення граничного строку подання звітності.

При цьому ДПС наголошує: навіть відсутність затвердженої форми звітності не звільняє від обов’язку сплатити внесок.

Яка відповідальність передбачена

За порушення вимог законодавства роботодавцю можуть загрожувати:

штраф у розмірі 7% від несплаченої суми внеску;

штраф до 50% донарахованого внеску;

пеня за кожен день прострочення;

штраф за неподання або несвоєчасне подання звітності.

Також фахівці нагадали про окремі особливості виконання нормативу. Зокрема, працівники з інвалідністю, які працюють на умовах неповного робочого часу та отримують зарплату вище мінімальної, враховуються при виконанні нормативу. Водночас особи, які працюють лише за сумісництвом, до нормативу не зараховуються.

Окремим категоріям осіб з інвалідністю законодавство надає підвищений коефіцієнт обліку. За певних умов працівники з інвалідністю І групи, а також деякі особи з інвалідністю ІІ групи можуть зараховуватися до нормативу як дві особи.

В інспекції підкреслили, що у 2026 році роботодавцям слід особливо уважно контролювати виконання нормативу працевлаштування осіб з інвалідністю, оскільки помилки у розрахунках можуть призвести до фінансових санкцій та претензій з боку контролюючих органів.

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