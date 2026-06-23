«Судово-юридична газета» вітає з Днем державної служби
У вівторок, 23 червня, державні службовці України відзначають своє професійне свято. День державної служби був започаткований Президентом України 4 квітня 2003 року.
Цей день встановили для вшанування ролі державних службовців у розбудові державності, зміцненні правопорядку і забезпеченні добробуту громадян.
«Судово-юридична газета» вітає всіх держслужбовців з професійним святом!
Нехай всі Ваші зусилля винагороджуються повагою і довірою громадян. Нехай кожен день буде сповненим оптимізму та любові, які допомагатимуть у виконанні почесного і відповідального професійного обов’язку.
Бажаємо Вам здоров'я, добробуту, натхнення, невичерпної енергії, витримки від життєвих випробувань та нових звершень у роботі!
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