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«Судово-юридична газета» вітає з Днем державної служби

09:00, 23 червня 2026
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23 червня в Україні держслужбовці відзначають професійне свято.
«Судово-юридична газета» вітає з Днем державної служби
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У вівторок, 23 червня, державні службовці України відзначають своє професійне свято. День державної служби був започаткований Президентом України 4 квітня 2003 року.

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Цей день встановили для вшанування ролі державних службовців у розбудові державності, зміцненні правопорядку і забезпеченні добробуту громадян.

«Судово-юридична газета» вітає всіх держслужбовців з професійним святом!

Нехай всі Ваші зусилля винагороджуються повагою і довірою громадян. Нехай кожен день буде сповненим оптимізму та любові, які допомагатимуть у виконанні почесного і відповідального професійного обов’язку.

Бажаємо Вам здоров'я, добробуту, натхнення, невичерпної енергії, витримки від життєвих випробувань та нових звершень у роботі!

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