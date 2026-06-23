«Судебно-юридическая газета» поздравляет с Днем государственной службы

23 июня в Украине государственные служащие отмечают профессиональный праздник.

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Во вторник, 23 июня, государственные служащие Украины отмечают свой профессиональный праздник. День государственной службы был учрежден Президентом Украины 4 апреля 2003 года.

Этот день был установлен для чествования роли государственных служащих в развитии государственности, укреплении правопорядка и обеспечении благосостояния граждан.

«Судебно-юридическая газета» поздравляет всех государственных служащих с профессиональным праздником!

Пусть все ваши усилия вознаграждаются уважением и доверием граждан. Пусть каждый день будет наполнен оптимизмом и любовью, которые будут помогать в выполнении почетного и ответственного профессионального долга.

Желаем вам здоровья, благополучия, вдохновения, неиссякаемой энергии, стойкости перед жизненными испытаниями и новых достижений в работе!

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