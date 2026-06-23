23 июня – какой сегодня праздник и главные события

23 июня в Украине празднуют День государственной службы.

Фото: magnific.com

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Во вторник, 23 июня, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

23 июня в Украине празднуют День государственной службы. Он был введен указом Президента Украины в 2003 году в поддержку инициативы Организации Объединенных Наций по повышению роли государственной службы. Дата совпадает с Днем государственной службы ООН, установленным Генеральной Ассамблеей ООН для признания вклада государственных служащих в развитие общества и эффективного управления.

А еще 23 июня Всемирный день информаторов. Праздник начал международная организация Government Accountability Project (GAP) 2019 года. Его цель — поддержать информаторов (разоблачителей), рискуя собственной карьерой, репутацией или безопасностью, помогают выявлять нарушения и способствуют защите общественных интересов.

Также 23 июня Международный день женщин в инженерии. Его начала британская организация Women’s Engineering Society 2014 года Первоначально это был национальный праздник в Великобритании, но впоследствии он приобрел глобальный масштаб под названием International Women in Engineering Day (INWED).

А еще 23 июня День печатной машинки. Этот праздник связывается с патентованием одной из ранних моделей печатной машинки 1868 года, которую создал американец Кристофер Латем Шоулз. Его изобретение стало основой для развития современной клавиатуры и значительно ускорило создание текстов в XIX-XX веках.

Также 23 июня Международный Олимпийский день. Его основал Международный олимпийский комитет 1948 года. Дата выбрана не случайно: именно 23 июня 1894 в Париже был создан МОК, а также принято решение о возобновлении Олимпийских игр в современном формате.

Какой сегодня церковный праздник

23 июня верующие празднуют День памяти святого мученицы Агриппины. Она происходила из знатной семьи, но посвятила свою жизнь служению Богу, сохранив обет целомудрия и помогая нуждающимся. Во время преследований христиан при императоре Валериане Агриппине заставляли отречься от веры, однако она осталась непоколебимой. За это ее подвергли жестоким пыткам, от которых она умерла, став мученицей за Христа. По церковному преданию, ее тело тайно похоронили благочестивые христианки, а затем мощи святой прославились многочисленными исцелениями и чудесами.

Календарь важных событий за 23 июня

1266 — в окрестностях Трапани происходит масштабная битва;

1314 год — под Беннокберном разворачивается решающая схватка;

1757 год — ожесточенное сражение происходит под Плесси;

1868 — Кристофер Шоулз из Висконсина получает патент на изобретение, которое изменит ход письма — пишущую машинку;

1888 год — в самом сердце Киева торжественно открывают монумент в честь выдающегося гетмана Богдана Хмельницкого;

1917 год — на втором Всеукраинском военном съезде в Киеве объявляют I Универсал Украинского Центрального Совета — важный шаг к независимости;

1940 — генерал Шарль де Голль из Лондона провозглашает создание Французского национального комитета;

1941 год — начинается крупнейшая танковая битва в истории, развернувшаяся в районе Луцк-Ровно-Дубно-Броды между немецкими и советскими войсками и продолжавшаяся до 29 июня;

1961 год — официально вступает в силу Договор, подписанный в 1959 году, устанавливавший мирное научное использование Антарктики;

1987 год — Сергей Бубка устанавливает мировой рекорд по прыжкам с шестом, преодолев высоту 6 метров 3 сантиметра;

1990 год — начинается возвращение крымских татар на свою историческую Родину после долгих лет изгнания;

2001 год — начинается трехдневный официальный визит Папы Римского Иоанна Павла II в Украину;

2016 год — на референдуме большинство британцев (52% при явке 72%) поддерживают выход Соединенного Королевства из Европейского Союза — так называемый “Брекзит”;

2022 — Европейский Совет официально предоставляет Украине и Молдове статус кандидатов на вступление в ЕС, тогда как Грузия этого статуса не получает.

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