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США призвали Россию немедленно заключить мир с Украиной

08:39, 23 июня 2026
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В США подчеркнули, что время не на стороне России.
США призвали Россию немедленно заключить мир с Украиной
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США поддерживают Украину и ее народ в защите своего суверенитета. Об этом заявил заместитель постоянного представителя США при ООН Дэн Негря во время заседания Совета безопасности ООН.

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«США поддерживают Украину в защите ее свободы и суверенитета. Соединенные Штаты поддерживают украинское население, которое страдает от атак, наносящих ущерб важнейшей инфраструктуре и культурному наследию, в том числе от ударов России по Киево-Печерской лавре», — сказал Негря.

Также он сослался на недавние слова президента США Дональда Трампа, отметив, что войну необходимо закончить как можно скорее.

«Как четко заявил президент Трамп во время саммита G7 на прошлой неделе, Россия должна заключить соглашение. Время не на стороне Москвы», — сказал заместитель постоянного представителя США при ООН.

Он подчеркнул, что российская армия ежемесячно теряет около 40 тысяч солдат (убитыми и ранеными), а российская экономика сейчас находится «в крайне тяжелом положении». Украина, в свою очередь, быстро внедряет инновации на фронте.

«Хватит! Настало время для немедленного прекращения огня», — заявил Негря и добавил, что «сейчас время для России и Украины вернуться за стол переговоров и заключить мирное соглашение».

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США россия Украина

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