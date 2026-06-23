США закликали Росію негайно укласти мир з Україною

У США підкреслили, що час не на боці Росії.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

США підтримують Україну та її народ у захисті свого суверенітету. Про це заявив заступник постпреда США при ООН Ден Негря під час засідання Ради безпеки ООН.

«США підтримують Україну в захисті її свободи і суверенітету. Сполучені Штати підтримують українське населення, яке страждає від нападів, що завдають шкоди найважливішій інфраструктурі та культурній спадщині, у тому числі від ударів Росії по Києво-Печерській лаврі», - сказав Негря.

Також він послався на нещодавно слова президента США Дональда Трампа, зазначивши, що війну треба закінчити якнайшвидше.

«Як чітко заявив президент Трамп під час саміту G7 минулого тижня, Росія повинна укласти угоду. Час не на боці Москви», - сказав заступник постпреда США при ООН.

Він підкреслив, що російська армія втрачає щомісяця близко 40 тисяч солдатів (убитими і пораненими), а російська економічна наразі «у вкрай скрутному становищі». Україна у свою чергу швидко впроваджує інновації на фронті.

«Годі! Настав час для негайного припинення вогню», - заявив Негря і додав, що «зараз час для Росії та України повернутися за стіл переговорів і укласти мирну угоду».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.