Ліонель Мессі став найкращим бомбардиром Чемпіонатів світу з футболу

Аргентинець перевершив попереднє досягнення німця Мірослава Клозе, який мав 16 м’ячів.

Фото: olympics.com

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Нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі став найкращим бомбардиром в історії Чемпіонатів світу з футболу. Він перевершив рекорд Мірослава Клозе за забитими м'ячами на Мундіалях.

Зірковий форвард відзначився дублем у матчі 2-го туру групового турніру проти збірної Австрії.

Ці голи стали для Мессі 17-м, та 18-м на чемпіонатах світу.

Найкращі бомбардири в історії чемпіонатів світу

Ліонель Мессі (Аргентина) – 18

Кіліан Мбаппе (Франція) – 16

Мірослав Клозе (Німеччина) – 16

Роналдо (Бразилія) – 15

Герд Мюллер (Німеччина) – 14

Пеле (Бразилія) – 12.

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