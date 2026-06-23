Ліонель Мессі став найкращим бомбардиром Чемпіонатів світу з футболу
08:48, 23 червня 2026
Аргентинець перевершив попереднє досягнення німця Мірослава Клозе, який мав 16 м’ячів.
Фото: olympics.com
Нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі став найкращим бомбардиром в історії Чемпіонатів світу з футболу. Він перевершив рекорд Мірослава Клозе за забитими м'ячами на Мундіалях.
Зірковий форвард відзначився дублем у матчі 2-го туру групового турніру проти збірної Австрії.
Ці голи стали для Мессі 17-м, та 18-м на чемпіонатах світу.
Найкращі бомбардири в історії чемпіонатів світу
Ліонель Мессі (Аргентина) – 18
Кіліан Мбаппе (Франція) – 16
Мірослав Клозе (Німеччина) – 16
Роналдо (Бразилія) – 15
Герд Мюллер (Німеччина) – 14
Пеле (Бразилія) – 12.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.