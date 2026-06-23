Лионель Месси стал лучшим бомбардиром Чемпионатов мира по футболу
08:48, 23 июня 2026
Аргентинец превзошел предыдущее достижение немца Мирослава Клозе, который имел 16 мячей.
Фото: olympics.com
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси стал лучшим бомбардиром в истории Чемпионатов мира по футболу. Он превзошел рекорд Мирослава Клозе по количеству забитых мячей на Мундиалях.
Звездный форвард отметился дублем в матче 2-го тура группового турнира против сборной Австрии.
Эти голы стали для Месси 17-м и 18-м на чемпионатах мира.
Лучшие бомбардиры в истории чемпионатов мира
Лионель Месси (Аргентина) – 18
Килиан Мбаппе (Франция) – 16
Мирослав Клозе (Германия) – 16
Роналдо (Бразилия) – 15
Герд Мюллер (Германия) – 14
Пеле (Бразилия) – 12
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