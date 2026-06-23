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Лионель Месси стал лучшим бомбардиром Чемпионатов мира по футболу

08:48, 23 июня 2026
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Аргентинец превзошел предыдущее достижение немца Мирослава Клозе, который имел 16 мячей.
Лионель Месси стал лучшим бомбардиром Чемпионатов мира по футболу
Фото: olympics.com
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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси стал лучшим бомбардиром в истории Чемпионатов мира по футболу. Он превзошел рекорд Мирослава Клозе по количеству забитых мячей на Мундиалях.

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Звездный форвард отметился дублем в матче 2-го тура группового турнира против сборной Австрии.

Эти голы стали для Месси 17-м и 18-м на чемпионатах мира.

Лучшие бомбардиры в истории чемпионатов мира

Лионель Месси (Аргентина) – 18

Килиан Мбаппе (Франция) – 16

Мирослав Клозе (Германия) – 16

Роналдо (Бразилия) – 15

Герд Мюллер (Германия) – 14

Пеле (Бразилия) – 12

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футбол

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