Лионель Месси стал лучшим бомбардиром Чемпионатов мира по футболу

Аргентинец превзошел предыдущее достижение немца Мирослава Клозе, который имел 16 мячей.

Фото: olympics.com

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси стал лучшим бомбардиром в истории Чемпионатов мира по футболу. Он превзошел рекорд Мирослава Клозе по количеству забитых мячей на Мундиалях.

Звездный форвард отметился дублем в матче 2-го тура группового турнира против сборной Австрии.

Эти голы стали для Месси 17-м и 18-м на чемпионатах мира.

Лучшие бомбардиры в истории чемпионатов мира

Лионель Месси (Аргентина) – 18

Килиан Мбаппе (Франция) – 16

Мирослав Клозе (Германия) – 16

Роналдо (Бразилия) – 15

Герд Мюллер (Германия) – 14

Пеле (Бразилия) – 12

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.