Дональд Трамп объявил о полном открытии Ормузского пролива

Дональд Трамп также подчеркнул, что Иран «никогда не получит ядерное оружие».

Фото: getty images

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Ормузский пролив полностью открыт, и 21 июня через него было перевезено больше нефти, чем когда-либо ранее. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Во время общения с журналистами лидер США отметил, что «все идет хорошо» в вопросе, касающемся пролива.

«Вчера (21 июня, — ред.) через него прошло больше нефти, чем когда-либо раньше. Вы, вероятно, видите, что у нас настоящий нефтяной фонтан. Пролив полностью открыт. Вы это знаете. Мы ведем переговоры, посмотрим, чем все закончится», — сказал Трамп.

Также он добавил, что пролив открыт, и теперь Иран «никогда не получит ядерное оружие».

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