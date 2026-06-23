  1. В Украине

У Навроцкого получили орден Белого Орла, который Зеленский отправил по почте

08:14, 23 июня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Орден Белого Орла был получен 22 июня.
У Навроцкого получили орден Белого Орла, который Зеленский отправил по почте
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Канцелярия президента Польши Кароля Навроцкого получила орден Белого Орла, который по почте отправил Президент Украины Владимир Зеленский. Об этом в эфире «Новини.LIVE» заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко со ссылкой на представителя президента Польши Рафала Лескевича.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Отмечается, что орден был получен 22 июня и теперь его передадут в Бюро наград и номинаций.

«Его передают на хранение, где он будет храниться с достоинством и уважением, поскольку это высшая и самая важная государственная награда Польши. Его больше никому не будут вручать. Срок действия сертификата истекает, поэтому орден и его сертификат передаются на хранение в канцелярию президента», — пояснил он.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского Ордена Белого Орла.

20 июня Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что отправил этот орден по почте Каролю Навроцкому.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Польша Украина

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Парадокс самоуправления частных исполнителей: как решения ВС превращают дисциплинарные производства в публично-правовые споры

Резолюция «Свитязь» против судебной практики: конфликт автономии и государственного контроля обостряется.

Журналист может критиковать власть в Facebook — ЕСПЧ указал, что это не является доказательством терроризма и защищается свободой слова

ЕСПЧ признал, что содержание под стражей журналиста на основании его профессиональной деятельности, критики власти и других законных действий без обоснованного подозрения нарушает право на свободу и свободу выражения мнений.

Новые боевые контракты в ВСУ: сроки службы, выплаты и бонусы до 1 млн гривен

Министерство обороны представило новую модель боевых контрактов для военнослужащих.

Реформа МСЭК: экспертные команды устанавливают инвалидность только на год при необратимом состоянии здоровья

Министерство здравоохранения уверяет, что система ОПФО работает по четким критериям, однако пациенты сталкиваются с игнорированием прямых норм закона.

НБУ отменяет анонимные пополнения через терминалы: подтвердить операции можно будет только через мобильный телефон

Банк финансовой инклюзии и новые правила для терминалов: гид для пользователей.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]