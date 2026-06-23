У Навроцкого получили орден Белого Орла, который Зеленский отправил по почте

Орден Белого Орла был получен 22 июня.

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Канцелярия президента Польши Кароля Навроцкого получила орден Белого Орла, который по почте отправил Президент Украины Владимир Зеленский. Об этом в эфире «Новини.LIVE» заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко со ссылкой на представителя президента Польши Рафала Лескевича.

Отмечается, что орден был получен 22 июня и теперь его передадут в Бюро наград и номинаций.

«Его передают на хранение, где он будет храниться с достоинством и уважением, поскольку это высшая и самая важная государственная награда Польши. Его больше никому не будут вручать. Срок действия сертификата истекает, поэтому орден и его сертификат передаются на хранение в канцелярию президента», — пояснил он.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского Ордена Белого Орла.

20 июня Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что отправил этот орден по почте Каролю Навроцкому.

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