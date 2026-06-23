У Навроцького отримали орден Білого Орла, який Зеленський відправив поштою

Орден Білого Орла було отримано 22 червня.

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Канцелярія президента Польщі Кароля Навроцького отримала орден Білого Орла, який поштою відправив Президент України Володимир Зеленський. Про це в ефірі «Новини.LIVE» заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко з посиланням на речника президента Польщі Рафала Лескевича.

Зазначаєтся, що орден було отримано 22 червня і тепер його передадуть до Бюро нагород та номінацій.

«Його передають на зберігання, де він буде зберігатися з гідністю та повагою, оскільки це найвища та найважливіша державна нагорода Польщі. Його більше нікому не вручатимуть. Термін дії сертифіката закінчується, тому орден та його сертифікат передаються на зберігання до канцелярії президента», – пояснив він.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Президент Польщі Кароль Навроцький позбавив Володимира Зеленського Ордена Білого Орла.

20 червня Президент України Володимир Зеленський повідомив, що відправив поштою цей орден Каролю Навроцькому.

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