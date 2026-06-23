Дональд Трамп оголосив про повне відкриття Ормузької протоки

Дональд Трамп також підкреслив, що Іран «ніколи не отримає ядерну зброю».

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Ормузька протока повністю відкрита і 21 червня через неї перевезено більше нафти, ніж будь-коли раніше. Про це заявив президент США Дональд Трамп.

Під час спілкування з журналістами лідер США зазначив, що «усе йде добре» щодо питання про протоку.

«Вчора (21 червня, - ред) через нього пройшло більше нафти, ніж будь-коли раніше. Ви, мабуть, бачите, що у нас справжній нафтовий фонтан. Протока повністю відкрита. Ви це знаєте. Ми ведемо переговори, подивимося, чим все закінчиться», - сказав Трамп.

Також він додав, що протоку відкрито і тепер Іран «ніколи не отримає ядерну зброю».

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