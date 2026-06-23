23 червня – яке сьогодні свято та головні події

23 червня в Україні святкують День державної служби.

Фото: magnific.com

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У вівторок, 23 червня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

23 червня в Україні святкують День державної служби. Його запровадили указом Президента України 2003 року на підтримку ініціативи Організації Об’єднаних Націй щодо підвищення ролі державної служби. Дата збігається з Днем державної служби ООН, який був встановлений Генеральною Асамблеєю ООН для визнання внеску державних службовців у розвиток суспільства та ефективне управління.

А ще 23 червня Всесвітній день інформаторів. Свято започаткувала міжнародна організація Government Accountability Project (GAP) 2019 року. Його мета — підтримати інформаторів (викривачів), які, ризикуючи власною кар’єрою, репутацією чи безпекою, допомагають виявляти порушення та сприяють захисту суспільних інтересів.

Також 23 червня Міжнародний день жінок в інженерії. Його започаткувала британська організація Women’s Engineering Society 2014 року Спочатку це було національне свято у Великій Британії, але згодом воно набуло глобального масштабу під назвою International Women in Engineering Day (INWED).

А ще 23 червня День друкарської машинки. Це свято пов’язують із патентуванням однієї з ранніх моделей друкарської машинки 1868 року, яку створив американець Крістофер Латем Шоулз. Його винахід став основою для розвитку сучасної клавіатури та значно прискорив створення текстів у XIX–XX століттях.

Також 23 червня Міжнародний Олімпійський день. Його започаткував Міжнародний олімпійський комітет 1948 року. Дата обрана не випадково: саме 23 червня 1894 року у Парижі було створено МОК, а також ухвалено рішення про відновлення Олімпійських ігор у сучасному форматі.

Яке сьогодні церковне свято

23 червня віряни святкують День пам’яті святого мучениці Агрипини. Вона походила із знатної родини, але присвятила своє життя служінню Богові, зберігши обітницю цнотливості та допомагаючи нужденним. Під час переслідувань християн за імператора Валеріана Агрипину змушували зректися віри, однак вона залишилася непохитною. За це її піддали жорстоким катуванням, від яких вона померла, ставши мученицею за Христа. За церковним переданням, її тіло таємно поховали благочестиві християнки, а згодом мощі святої прославилися численними зціленнями та чудесами.

Календар важливих подій за 23 червня

1266 рік — на околицях Трапані відбувається масштабна битва;

1314 рік — під Беннокберном розгортається вирішальна сутичка;

1757 рік — запеклий бій відбувається під Плессі;

1868 рік — Крістофер Шоулз із Вісконсину отримує патент на винахід, який змінить хід письма — друкарську машинку;

1888 рік — у самому серці Києва урочисто відкривають монумент на честь видатного гетьмана Богдана Хмельницького;

1917 рік — на другому Всеукраїнському військовому з’їзді в Києві оголошують І Універсал Української Центральної Ради — важливий крок до незалежності;

1940 рік — генерал Шарль де Голль із Лондона проголошує створення Французького національного комітету;

1941 рік — починається найбільша танкова битва в історії, що розгорнулася в районі Луцьк-Рівне-Дубно-Броди між німецькими та радянськими військами і тривала до 29 червня;

1961 рік — офіційно набуває чинності Договір, підписаний 1959 року, що встановлював мирне наукове використання Антарктики;

1987 рік — Сергій Бубка встановляє ссвітовий рекорд зі стрибків із жердиною, подолавши висоту 6 метрів 3 сантиметри;

1990 рік — починається повернення кримських татар на свою історичну Батьківщину після довгих років вигнання;

2001 рік — розпочинається триденний офіційний візит Папи Римського Івана Павла II до України;

2016 рік — на референдумі більшість британців (52% при явці 72%) підтримують вихід Сполученого Королівства з Європейського Союзу — так званий “Брекзіт”;

2022 рік — Європейська Рада офіційно надає Україні та Молдові статус кандидатів на вступ до ЄС, тоді як Грузія цього статусу не отримує.

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