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Гондурас хоче купити українські дрони для боротьби з наркоторгівлею та охорони кордонів

10:01, 23 червня 2026
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Українські технології можуть допомогти правоохоронцям контролювати важкодоступні райони та ефективніше боротися з організованою злочинністю.
Гондурас хоче купити українські дрони для боротьби з наркоторгівлею та охорони кордонів
фото 24 Каналу
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Гондурас має намір придбати українські безпілотники для посилення охорони державних кордонів і протидії наркоторгівлі. Про це заявив президент країни Насрі Асфура, повідомляє Euronews.

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За словами глави держави, українські технології можуть допомогти правоохоронцям контролювати важкодоступні райони та ефективніше боротися з організованою злочинністю. Переговори про можливу закупівлю відбуваються на тлі зусиль Гондурасу щодо протидії наркокартелям, бандитському насильству та незаконному обігу наркотиків.

Минулого тижня Насрі Асфура відвідав Київ, де провів переговори з Президентом України Володимиром Зеленським. Під час зустрічі український лідер запропонував співпрацю у сфері військових технологій, зокрема безпілотних систем. Україна активно розвиває цей напрямок з початку повномасштабного вторгнення Росії та прагне розширювати технологічне партнерство з країнами за межами Європи.

Під час Генеральної асамблеї Організації американських держав у Панама-Сіті Асфура заявив, що йдеться про використання дронів для захисту кордонів та боротьби з організованою злочинністю за допомогою сучасних технологій.

Він додав, що Україна може суттєво допомогти країні у зміцненні прикордонної безпеки та протидії наркоторгівлі, назвавши це питанням національної безпеки.

Україна сьогодні є однією з провідних держав світу у сфері військових та безпілотних технологій.

Гондурас уже багато років залишається одним із ключових транзитних маршрутів постачання кокаїну з Південної Америки до Північної Америки. Останнім часом правоохоронці дедалі частіше виявляють у віддалених районах країни плантації коки та лабораторії з виробництва наркотиків, що викликає занепокоєння щодо посилення ролі країни у виробництві наркотичних речовин.

Наркоторгівля функціонує паралельно з діяльністю потужних злочинних угруповань, які давно пов’язують із вимаганням, насильством і контролем територій. Рівень умисних убивств у Гондурасі становить близько 24 випадків на 100 тисяч населення, що майже вчетверо перевищує середньосвітовий показник.

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Україна кордон

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