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Конкурс до Київського апеляційного суду: на одну кандидатку очікує співбесіда

12:24, 23 червня 2026
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ВККС зазначила, що 93 кандидати подали заяви про участь у конкурсі на 45 вакантних посад суддів у Київському апеляційному суді.
Конкурс до Київського апеляційного суду: на одну кандидатку очікує співбесіда
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В засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів 22 червня у складі тимчасової колегії проводилась співбесіда та визначився результат кваліфікаційного оцінювання однієї кандидатки на посаду судді у Київському апеляційному суді. Про це повідомила ВККС.

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За результатами кваліфікаційного оцінювання Застрожнікова Катерина Сергіївна набрала 716 балів. Внести на розгляд Комісії у пленарному складі питання про підтвердження здатності здійснювати правосуддя.

ВККС нагадала, що 93 кандидати подали заяви про участь у конкурсі на 45 вакантних посад суддів у Київському апеляційному суді.

Загалом проведено співбесіди з 56 кандидатами до Київського апеляційного суду: 25 кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя, 19 кандидатів – не підтвердили, з 12 кандидатами співбесіди відбудуться у пленарному складі. Припинили участь у конкурсі 2 кандидати.

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суд суддя ВККС Київський апеляційний суд

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