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Як пенсіонеру перевірити, що він пройшов фізичну ідентифікацію

17:27, 23 червня 2026
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Щоб перевірити інформацію про проходження фізичної ідентифікації, треба виконати кілька кроків.
Як пенсіонеру перевірити, що він пройшов фізичну ідентифікацію
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Пенсійний фонд України нагадав, що пенсіонер може пересвідчитися, що він пройшов у 2026 році фізичну ідентифікацію, скориставшись сервісом «Моя ідентифікація» на вебпорталі електронних послуг ПФУ.

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Сервіс дозволяє переконатися, що фізична ідентифікація особи проведена, і, відповідно, виплату пенсій наступного року буде продовжено.

Щоб перевірити інформацію, потрібно виконати кілька простих кроків:

  1. Зайти на вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України – www.portal.pfu.gov.ua.
  2. Авторизуватись одним зі способів: за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), Дія.Підпису або ID.GOV.UA, та увійти до особистого кабінету.
  3. У меню ліворуч обрати рубрику «Моя ідентифікація».
  4. Ознайомитись з інформацією про дату останньої ідентифікації та спосіб, у який вона була проведена.

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