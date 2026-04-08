ТОП-5 кейсов Верховного Суда, где Stories и должности стали решающими аргументами в суде

Instagram-профиль может рассказать суду гораздо больше, чем официальные декларации или возражения на иск.

фото: Solen Feyissa on Unsplash

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Еще десятилетие назад скриншот из социальной сети воспринимался судом как недопустимое доказательство, однако сегодня Instagram превратился в полноценную площадку для формирования доказательной базы. Сегодня судебная практика уверенно адаптируется к использованию онлайн-доказательств: Stories, исчезающие через 24 часа, восстанавливаются экспертами, а удаленные комментарии фиксируются через нотариальные протоколы или осмотры веб-страниц. Instagram стал отражением реального положения дел налогоплательщиков, должников и правонарушителей.

Instagram воспринимается уже не просто как социальная сеть для обмена визуальным контентом, а как сложное правовое пространство, где цифровые следы имеют вес юридических фактов. Сегодня эта платформа выступает не только как источник доказательств, но и как площадка для интеллектуальных краж и инструмент для мошеннических схем.

Рассмотрим интересные кейсы, в которых виртуальная активность в Instagram трансформируется в реальные судебные решения.

Тексты, размещенные в Instagram, являются объектами авторского права

Постановление Верховного Суда от 19 марта 2025 года по делу № 759/8347/23 является одним из важных решений для понимания защиты авторских прав в социальных сетях, в частности в Instagram.

Ответчик разместил на своих страницах в соцсетях и в Telegram-каналах 9 видеороликов, содержавших плагиат произведений истца как автора публицистических текстов о налогообложении ФЛП. Истица требовала взыскания компенсации, публикации опровержения в прессе и наложения штрафа.

Верховный Суд пришел к выводу, что Instagram приравнивается к веб-сайту или веб-странице в понимании ст. 56 Закона Украины «Об авторском праве и смежных правах» (в редакции 2022–2023 гг.). Поэтому на владельца Instagram-аккаунта распространяется специальный механизм защиты.

Суд признал, что публицистические тексты, которые автор размещала в Instagram, являются объектами авторского права, а их копирование в видео — плагиатом.

Однако, согласно ст. 56 Закона № 2811-IX, владелец веб-страницы не несет ответственности за нарушение авторских прав, если он получил заявление о нарушении и безотлагательно (не позднее 48 часов) исключил доступ к контенту, то есть удалил его и сообщил об этом заявителю. В этом деле ответчик удалил 5 видео в Facebook и Instagram сразу после претензии, что стало основанием для освобождения его от ответственности за эти эпизоды.

При этом ВС установил, что Instagram-аккаунт и Facebook-страница приравниваются к веб-сайту, в то время как Telegram-канал к сайту не приравнивается.

Если владелец Instagram/Facebook-страницы после получения заявления о нарушении авторских прав безотлагательно удаляет нарушающий контент, он полностью освобождается от гражданской ответственности. Для Telegram-канала такой механизм не действует — владелец канала несет полную ответственность даже за быстрое удаление.

Instagram — это полноценный канал распространения цифровой информации

В постановлении от 27 мая 2025 года по делу № 161/5016/21 Кассационный уголовный суд рассматривает Instagram как платформу для совершения преступления, предусмотренного ст. 301 УК Украины (детская порнография).

Как установили суды, осужденный со своего Instagram-аккаунта неоднократно присылал несовершеннолетней потерпевшей изображения порнографического характера с участием детей. Суд первой и апелляционной инстанций квалифицировали эти действия как распространение детской порнографии и совершение такого правонарушения повторно (части 4 и 5 статьи 301 Уголовного кодекса Украины). Верховный Суд согласился с такой правовой оценкой.

Верховный Суд определил, что Instagram — это полноценный канал распространения цифровой порнографической информации.

Диспозиция ст. 301 УК не ограничивает форму, в которой может быть представлена порнографическая информация. Часть 2 ст. 301 УК прямо упоминает «кино- и видеопродукцию или компьютерные программы», то есть законодатель уже в 2018 году признал цифровой формат как допустимый.

Пересылка цифровых изображений через Instagram приравнивается к распространению в понимании ст. 301 УК. ВС ссылается на свою установившуюся практику (постановления от 09.05.2023 № 554/5867/18 и от 20.05.2024 № 161/3192/22), где под распространением понимается любая передача для просмотра, использования или тиражирования, в результате чего контент становится доступным другим лицам.

Критика контрагента в Instagram может быть квалифицирована как продолжение хозяйственного спора

Постановление Верховного Суда от 10 сентября 2025 года по делу № 359/2365/25 демонстрирует подход судов к тому, что критика бывшего партнера в Instagram может быть квалифицирована как продолжение хозяйственного спора.

Ответчик разместил в своем Instagram-профиле видеоролики, в которых критиковал деятельность франчайзера, утверждал о нарушении условий договора коммерческой концессии и ненадлежащем исполнении обязательств. Истец подал иск в суд к ответчику как к физическому лицу — автору видео и владельцу Instagram-страницы.

Суд первой инстанции и апелляционный суд отказали в открытии производства в порядке гражданского судопроизводства, признав спор хозяйственным. Верховный Суд полностью согласился с ними и оставил кассационную жалобу без удовлетворения.

Ключевой вывод ВС относительно Instagram сводится к тому, что Instagram-профиль не меняет юрисдикцию спора, даже если информация распространяется от имени физического лица, автор видео изображен в ролике, а ответчик указан в иске как физическое лицо, а не ФЛП. Суд все равно определяет юрисдикцию по характеру спорных правоотношений, а не по форме распространения информации.

Распространенная в Instagram информация касалась исполнения договора коммерческой концессии, а ответчик высказывался именно о ненадлежащем исполнении хозяйственных обязательств франчайзером. Поэтому спор об опровержении такой информации и защите деловой репутации является хозяйственным, а не гражданским.

Instagram-активность как индикатор недобросовестности должника

На примере постановления Верховного Суда от 23 сентября 2025 года по делу № 916/105/22 рассмотрим, как Instagram становится доказательством недобросовестности должника в деле о неплатежеспособности физического лица.

Должница подала заявление о собственной неплатежеспособности. В декларациях об имущественном состоянии за 2019–2021 годы она указала минимальные доходы, отсутствие значительного имущества и активов членов семьи. Кредитор предоставил суду доказательства, что должница зарегистрирована в Instagram, где публикует фотографии жизни, отдыха и т.д., в том числе после открытия дела о неплатежеспособности. Эти публикации противоречили поданным декларациям и свидетельствовали о реальном образе жизни, который не соответствовал заявленному имущественному состоянию.

Суд первой инстанции и апелляционный суд признали это одним из доказательств систематического сокрытия имущественного состояния и закрыли производство по делу о неплатежеспособности.

Верховный Суд пришел к выводу, что Instagram-страница должника — это источник доказательств недобросовестности при сокрытии имущественного состояния в делах о неплатежеспособности физических лиц. Суд прямо указал, что публикации в Instagram (фото отдыха, образ жизни) могут опровергать данные деклараций об имущественном состоянии. Такое поведение должника свидетельствует о недобросовестности, то есть сокрытии активов, доходов и имущества членов семьи. Такие доказательства являются основанием для применения п. 1 ч. 7 ст. 123 КУ процедур банкротства — закрытия производства по делу о неплатежеспособности.

Государственная измена под маской контента travel-блогера

В постановлении от 12 ноября 2025 года по делу № 344/10486/22 Верховный Суд признал Instagram конспиративным каналом передачи разведывательной информации российским спецслужбам.

Обвиняемые по делу — агенты резидентуры ФСБ РФ. Обвиняемые имели задачу собирать данные о критической инфраструктуре, фиксировать всё на квадрокоптер и телефон и передавать полученные видеофайлы и фото представителям ФСБ. Способ передачи — через секретный чат в Telegram, а конечное размещение предполагалось в открытом доступе в Instagram под видом контента интернет-блогера-путешественника.

Верховный Суд сформулировал важную позицию относительно использования социальных сетей в деятельности в пользу врага во время войны. В решении суд пришел к выводу, что публикация фото и видео критически важных объектов в открытом доступе в социальных сетях может рассматриваться как способ совершения государственной измены (ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины). В частности, суд признал, что размещение таких материалов в Instagram фактически использовалось как канал передачи разведывательной информации.

Согласно установленным обстоятельствам, этот механизм обеспечивал определенную конспирацию: информация распространялась открыто, но подавалась под видом обычного контента блогера, что затрудняло выявление ее реального назначения.

Таким образом, Верховный Суд фактически указал, что публикации в Instagram могут выступать элементом подрывной деятельности против Украины и быть квалифицированы как состав государственной измены.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.