Фейк в мессенджере: как Верховный Суд обязывает опровергать недостоверную информацию в Telegram

Верховный Суд подтвердил, что за распространение недостоверных постов придется не только платить за моральный ущерб, но и публиковать официальное опровержение.

Сегодня мессенджер Telegram окончательно признан полноценным средством распространения информации, а значит — и объектом судебного контроля по делам о защите чести и достоинства. «Судебно-юридическая газета» в серии публикаций проанализирует Топ-5 кейсов ВС и ВАКС относительно того, как суды идентифицируют авторов сообщений, оценивают достоверность доказательств и какие технические нюансы мессенджера становятся основой обвинительных приговоров.

Защита чести и достоинства

Постановление Верховного Суда от 26 апреля 2022 года по делу № 760/12059/20 является примером того, как публикация в Telegram-канале становится основанием для судебной защиты от распространения недостоверной информации.

Политик опубликовал в своем Telegram-канале сообщение о ДТП, в котором утверждал, что автомобиль, попавший в аварию, принадлежит экс-нардепу, который якобы и был за рулем. И о том, что полиция якобы намеренно внесла в протокол другое лицо, а к родственникам погибших приезжали неизвестные и угрожали.

Экс-нардеп подал к политику иск о признании информации недостоверной, обязательстве опровергнуть ее в том же Telegram-канале, удалении статей с сайтов изданий, которые сослались на канал политика.

Верховный Суд подтвердил, что распространение информации в Telegram-канале является полноценным распространением информации в понимании ст. 277 ГК Украины. К тому же суд признал, что информация о принадлежности авто бывшему депутату и то, что именно он был за рулем, не соответствует действительности.

Также суд подтвердил обязанность опровержения именно в том же канале Telegram, где информация была распространена. Таким образом, распространение недостоверных сведений о ДТП в Telegram-канале было признано унижением чести и достоинства.

Важно: Telegram-канал — это публичная площадка, распространение информации в которой имеет юридические последствия. Недостоверное сообщение в Telegram может стать основанием для признания информации унижающей честь и достоинство и взыскания морального вреда. Суд также может обязать автора опубликовать опровержение именно в том Telegram-канале, где было оспариваемое сообщение.

О ТОП-5 кейсах Верховного Суда, где Stories и посты в Instagram стали решающими аргументами в суде, читайте в предыдущем материале «Судебно-юридической газеты».

