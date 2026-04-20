Фейк у месенджері: як Верховний Суд зобов'язує спростовувати недостовірну інформацію в Telegram

13:00, 20 квітня 2026
Верховний Суд підтвердив, що за поширення недостовірних постів доведеться не лише платити за моральну шкоду, а й публікувати офіційне спростування.
Сьогодні месенджер Telegram остаточно визнано повноцінним засобом поширення інформації, а отже — і об’єктом судового контролю у справах про захист честі та гідності. «Судово-юридична газета» в серії публікацій проаналізує Топ 5 кейсів ВС та ВАКС щодо того, як суди ідентифікують авторів повідомлень, оцінюють вірогідність доказів та які технічні нюанси месенджера стають основою обвинувальних вироків.

Захист честі та авторських прав

Постанова Верховного Суду від 26 квітня 2022 року у справі № 760/12059/20) є прикладом того, як публікація в Telegram-каналі стає підставою для судового захисту від поширення недостовірної інформації.

Політик опублікував у своєму Telegram-каналі допис про ДТП, в якому стверджував, що автомобіль, який потрапив в аварію належить екс-нардепу, який нібито і був за кермом. І про те, що поліція нібито навмисно внесла в протокол іншу особу, а до родичів загиблих приїжджали невідомі і погрожували.

Екс-нардеп подав до політика позов визнання інформації недостовірною, зобов’язання спростувати її в тому ж Telegram-каналі, видалення статей з сайтів видань, які послалися на канал політика.

Верховний Суд підтвердив, що поширення інформації в Telegram-каналі є повноцінним поширенням інформації у розумінні ст. 277 ЦК України. До того ж суд визнав, що інформація про приналежність авто колишньому депутату та те, що саме він був за кермом, не відповідає дійсності.

Також суд підтвердив обов’язок спростування саме в тому ж каналі Telegram, де інформація була поширена. Таким чином, поширення недостовірних відомостей про ДТП у Telegram-каналі було визнано приниженням честі та гідності.

Важливо: Telegram-канал — це публічний майданчик, поширення інформації в якому має юридичні наслідки. Недостовірний допис у Telegram може стати підставою для визнання інформації такою, що принижує честь і гідність, та стягнення моральної шкоди. Суд також може зобов’язати автора опублікувати спростування саме в тому Telegram-каналі, де був оскаржуваний допис.

Про ТОП-5 кейсів Верховного Суду, де Stories та пости і Instagram стали вирішальними аргументами у суді читайте в попередньому матеріалі «Судово-юридичної газети».

