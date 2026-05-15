На Івано-Франківщині водійка Mercedes отримала штраф за наїзд на вибоїну

Коломийський міськрайонний суд наклав штраф у розмірі 850 гривень за наїзд на вибоїну через неуважність водія.

Коломийський міськрайонний суд Івано-Франківської області розглянув справу про адміністративне правопорушення, передбачене статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Обставини справи № 346/1630/26

12 березня 2026 року о 11:30 годині на автодорозі Т-09-05 у селі Товмачик Коломийського району Івано-Франківської області водійка, керуючи автомобілем марки Mercedes-Benz E200, порушила вимоги пункту 2.3 б Правил дорожнього руху України, згідно з яким водій зобов'язаний бути уважним, стежити за дорожньою обстановкою, відповідно реагувати на її зміну, стежити за правильністю розміщення та кріплення вантажу, технічним станом транспортного засобу і не відволікатися від керування цим засобом у дорозі.

Вона рухалася по дорозі, не будучи достатньо уважною, щоб стежити за дорожньою обстановкою та відповідно реагувати на її зміну, внаслідок чого здійснила наїзд на перешкоду — вибоїну. У результаті дорожньо-транспортної пригоди автомобіль отримав механічні пошкодження — пошкодження резини правих переднього та заднього коліс.

Вина водійки підтверджується протоколом про адміністративне правопорушення, схемою місця ДТП, рапортом працівника поліції та відеозаписами.

Що вирішив суд

Суд визнав водійку винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

На водійку накладено адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 850 (вісімсот п’ятдесят) гривень.

Стягнуто з водійки на користь держави судовий збір у сумі 665 гривень 60 копійок.

Постанова набирає законної сили після закінчення строку на апеляційне оскарження. Постанова може бути оскаржена до Івано-Франківського апеляційного суду протягом десяти днів з дня її винесення.

