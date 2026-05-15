В Ивано-Франковской области водитель Mercedes получила штраф за наезд на выбоину

Коломыйский городской районный суд наложил штраф в размере 850 гривен за наезд на выбоину из-за невнимательности водителя.

Коломыйский горрайонный суд Ивано-Франковской области рассмотрел дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 124 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Обстоятельства дела № 346/1630/26

12 марта 2026 года в 11:30 на автодороге Т-09-05 в селе Товмачик Коломыйского района Ивано-Франковской области водительница, управляя автомобилем марки Mercedes-Benz E200, нарушила требования пункта 2.3 б Правил дорожного движения Украины, согласно которому водитель обязан быть внимательным, следить за дорожной обстановкой, соответствующим образом реагировать на её изменение, следить за правильностью размещения и крепления груза, техническим состоянием транспортного средства и не отвлекаться от управления этим средством в пути.

Она двигалась по дороге, не проявляя достаточной внимательности, чтобы следить за дорожной обстановкой и соответствующим образом реагировать на ее изменение, в результате чего совершила наезд на препятствие — выбоину. В результате дорожно-транспортного происшествия автомобиль получил механические повреждения — повреждение резины правых переднего и заднего колес.

Вина водительницы подтверждается протоколом об административном правонарушении, схемой места ДТП, рапортом сотрудника полиции и видеозаписями.

Что решил суд

Суд признал водительшу виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьёй 124 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

На водительницу наложено административное взыскание в виде штрафа в размере пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 850 (восемьсот пятьдесят) гривен.

Взыскано с водительницы в пользу государства судебный сбор в сумме 665 гривен 60 копеек.

Постановление вступает в законную силу по истечении срока апелляционного обжалования. Постановление может быть обжаловано в Ивано-Франковский апелляционный суд в течение десяти дней со дня его вынесения.

