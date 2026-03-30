В Украине дорабатывают законопроект о поддержке семей с детьми с инвалидностью: ключевые изменения

В Украине готовятся изменения в системе поддержки семей с детьми с инвалидностью: новый законопроект должен сохранить выплаты при трудоустройстве родителей, расширить доступ к услугам по уходу и повысить социальные гарантии.

Председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев сообщил, что продолжается доработка законопроекта №14191 о формировании комплексной государственной поддержки и повышении социальных гарантий для семей с детьми с инвалидностью и лиц с инвалидностью с детства. По его словам, заседание профильного комитета по этому вопросу запланировано на 1 апреля.

Он также отметил, что общественная организация "Эпипросвита" обнародовала исследование о положении матерей детей с инвалидностью. По словам Гетманцева, результаты исследования свидетельствуют о наличии ряда проблем.

В частности, по приведенным данным:

до 35% матерей воспитывают детей самостоятельно;

40% семей являются внутренне перемещенными;

значительная часть семей находится на грани или за чертой бедности;

большинство матерей тратят более 40 часов в неделю на уход за ребенком, а в отдельных случаях уход продолжается постоянно;

количество визитов к специалистам составляет от 4 до 12 в месяц;

матери нуждаются в психологической поддержке из-за высокого уровня нагрузки.

По словам Гетманцева, при этом существует ограниченное количество услуг, позволяющих родителям совмещать уход за ребенком с работой. Он отметил, что действующая система может приводить к потере выплат в случае трудоустройства.

Гетманцев добавил, что законопроект №14191 предусматривает изменения, в том числе сохранение поддержки при трудоустройстве родителей, приближение выплат к фактическим расходам и развитию системы услуг по уходу с финансированием из государственного бюджета.

Ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала о ключевых проблемах семей, которые воспитывают детей с инвалидностью и должны быть решены после принятия законопроекта №14191. Документом предусмотрено развитие специализированных учебных заведений и центров дневного пребывания, чтобы родители детей с инвалидностью имели возможность работать.

