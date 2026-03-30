В Украине дорабатывают законопроект о поддержке семей с детьми с инвалидностью: ключевые изменения

15:42, 30 марта 2026
В Украине готовятся изменения в системе поддержки семей с детьми с инвалидностью: новый законопроект должен сохранить выплаты при трудоустройстве родителей, расширить доступ к услугам по уходу и повысить социальные гарантии.
В Украине дорабатывают законопроект о поддержке семей с детьми с инвалидностью: ключевые изменения
Председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев сообщил, что продолжается доработка законопроекта №14191 о формировании комплексной государственной поддержки и повышении социальных гарантий для семей с детьми с инвалидностью и лиц с инвалидностью с детства. По его словам, заседание профильного комитета по этому вопросу запланировано на 1 апреля.

Он также отметил, что общественная организация "Эпипросвита" обнародовала исследование о положении матерей детей с инвалидностью. По словам Гетманцева, результаты исследования свидетельствуют о наличии ряда проблем.

В частности, по приведенным данным:

  • до 35% матерей воспитывают детей самостоятельно;
  • 40% семей являются внутренне перемещенными;
  • значительная часть семей находится на грани или за чертой бедности;
  • большинство матерей тратят более 40 часов в неделю на уход за ребенком, а в отдельных случаях уход продолжается постоянно;
  • количество визитов к специалистам составляет от 4 до 12 в месяц;
  • матери нуждаются в психологической поддержке из-за высокого уровня нагрузки.
  • По словам Гетманцева, при этом существует ограниченное количество услуг, позволяющих родителям совмещать уход за ребенком с работой. Он отметил, что действующая система может приводить к потере выплат в случае трудоустройства.

Гетманцев добавил, что законопроект №14191 предусматривает изменения, в том числе сохранение поддержки при трудоустройстве родителей, приближение выплат к фактическим расходам и развитию системы услуг по уходу с финансированием из государственного бюджета.

Ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала о ключевых проблемах семей, которые воспитывают детей с инвалидностью и должны быть решены после принятия законопроекта №14191. Документом предусмотрено развитие специализированных учебных заведений и центров дневного пребывания, чтобы родители детей с инвалидностью имели возможность работать.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Маркетплейсы будут ежегодно отчитываться о каждом продавце: правительство одобрило законопроект

Кабмин поддержал проект об автоматическом обмене налоговой информацией о доходах через цифровые платформы.

В Украине введут институт Национального докладчика: кто это и какая зарплата у сотрудников его службы

Кто такой Национальный докладчик и какие у него будут  функции и полномочия.

Военный сбор в 5% будет действовать ещё три года после военного положения: правительство поддержало изменения

Документ предусматривает сохранение ставки военного сбора на уровне 5% и введение переходного периода сроком на три года после отмены военного положения.

Стартовало обсуждение нового порядка выплат по судебным решениям пенсий и ежемесячного пожизненного денежного содержания судьям в отставке

Государство ищет новый механизм выплат по судебным решениям в условиях дефицита средств.

Миллионы на бумаге, нули — на счету: суд в Сумах удовлетворил иск агрофирмы против РФ

Решение о возмещении убытков принято, но реальные выплаты – под вопросом

