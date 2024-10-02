Практика судов
  1. Судебная практика
  2. / Верховный Суд

КАС ВС указал на обязанность ЦИК создать условия для проведения инклюзивных выборов для лиц с нарушением зрения

16:03, 2 октября 2024
Верховный Суд рассмотрел дело по иску в Центральную избирательную комиссию об обязательстве определить порядок обеспечения умным приспособлением (вспомогательными средствами) для голосования лиц с нарушением зрения.
КАС ВС указал на обязанность ЦИК создать условия для проведения инклюзивных выборов для лиц с нарушением зрения
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Избиратели с нарушением здоровья (в связи с инвалидностью, временным расстройством здоровья, возрастом) должны обеспечиваться в помещении для голосования разумным приспособлением (вспомогательными средствами).

К такому выводу пришел Кассационный административный суд в составе Верховного Суда по иску Центральной избирательной комиссии об обязательстве определить порядок обеспечения умным приспособлением (вспомогательными средствами) для голосования лиц с нарушением зрения.

На обґрунтування позовних вимог позивач указував, що його стан здоров’я фактично унеможливлює реалізацію права на голосування, адже йому, як людині з порушенням зору, не забезпечено умов голосування. Єдина можливість проголосувати – скористатися допомогою сторонньої особи, проте в такому випадку позивач має сумніви щодо дотримання таємниці голосування та дійсної реалізації його волевиявлення.

Суди попередніх інстанцій, задовольняючи позов частково, вказали, що ЦВК, на яку відповідно до ч. 1 ст. 62 Виборчого кодексу України покладено обов’язок визначити, яким чином (способом) можуть самостійно проголосувати такі особи, такий обов’язок не виконала.

Не погодившись із такими рішеннями судів попередніх інстанцій, ЦВК оскаржила їх до Верховного Суду.

КАС ВС касаційну скаргу залишив без задоволення, а рішення судів попередніх інстанцій – без змін.

Суд зазначив, що Конвенція про права осіб з інвалідністю, ратифікована Законом України від 16 грудня 2009 року № 1767-VI, трактує «розумне пристосування» як внесення, коли це потрібно в конкретному випадку, необхідних і підхожих модифікацій і коректив, що не становлять непропорційного чи невиправданого тягаря, для цілей забезпечення реалізації або здійснення особами з інвалідністю нарівні з іншими всіх прав людини й основоположних свобод.

Отже, розумне пристосування – це рішення про засіб, корективу чи модифікацію, що потрібно людині з певним порушенням здоров’я в конкретному місці з конкретною метою (для забезпечення рівності). У спірному випадку – для надання можливості особі з порушенням зору вільно, особисто і таємно реалізувати її право голосу на виборах нарівні з іншими виборцями.

Визначати порядок і випадки забезпечення розумними пристосуваннями виборців з інвалідністю уповноважена ЦВК (абз. 2 ч. 1 ст. 62 ВК України).

ВС погоджується з тим, що відповідно до цього положення ЦВК має право у виборі конкретних рішень про засоби, корективи і модифікацію з урахуванням їх технічної реалізованості і витрат. Однак це не означає, що ЦВК може на свій розсуд відмовити в наданні цих пристосувань без відповідного обґрунтування.

Для реалізації своїх повноважень щодо забезпечення розумним пристосуванням ЦВК повинна була визначити: які саме засоби, корективи чи модифікації могли б забезпечити особисте самостійне голосування зазначеної категорії виборців; проаналізувати кожен з них і визначити, чи відповідають вони вимогам пропорційності та виправданого тягаря.

Проте ЦВК не виконала свого обов’язку, не визначила переліку всіх доступних допоміжних засобів для самостійного голосування осіб із порушенням зору та не довела неможливості їх використання.

Суд наголосив на важливості створення умов для проведення інклюзивних виборів, де всі громадяни, включаючи тих, хто має порушення здоров’я, можуть реалізувати своє право голосу без будь-яких перешкод. Забезпечення розумними пристосуваннями в порядку та випадках, визначених ЦВК, – ключовий елемент для досягнення цієї мети і гарантує, що процес голосування є рівним та доступним для всіх громадян.

Крім того, приписи ст. 62 ВК України є чинними, і будь-яка затримка з боку відповідача як відповідного державного органу у виконанні позитивного обов’язку держави щодо створення умов для забезпечення права на особисте й таємне голосування, яке забезпечує вільне волевиявлення для осіб із порушеннями зору, призводить до недотримання державою взятих на себе обов’язків у сфері реалізації виборчих прав.

Постанова Верховного Суду від 25 липня 2024 року у справі № 640/11812/21 (адміністративне провадження № К/990/435/22) – за посиланням.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
КСУ признал неконституционной норму, позволившую уволить прокуроров во время пребывания на больничном

КСУ по делу увольнения прокуроров во время пребывания на больничном признал неконституционной норму, позволяющую увольнять работников в период временной нетрудоспособности.

Нездоровый образ жизни, увеличение количества ДТП, низкая рождаемость – какие причины сокращения населения определили в Кабмине

Если на конец 2001 года численность населения Украины составляла 48,5 млн. человек, то в июле 2024 года она составляет на территориях, на которых органы государственной власти осуществляют свои полномочия в полном объеме, - 31,1 млн. человек.

Владимир Зеленский провел кадровые перестановки в Службе внешней разведки

Президент сменил заместителей председателя Службы внешней разведки.

Распоряжение о выделении средств на печать 900 тысяч повесток существует, но оно засекречено – ответ Минэкономики

Распоряжению о печати 900 тысяч повесток присвоен гриф «Для служебного пользования».

Министр финансов Сергей Марченко: «Миллион мужчин забронирован. Будь это действительно прозрачный способ, было бы лучше»

Экономическое бронирование и так уже существует, но прозрачные критерии до сих пор не определены.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Вікторія Кицюк
    Вікторія Кицюк
    суддя Солом'янського районного суду міста Києва
  • Олег Дзюба
    Олег Дзюба
    суддя Господарського суду Харківської області