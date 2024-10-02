Практика судів
  1. Судова практика
  2. / Верховний Суд

КАС ВС вказав на обов’язок ЦВК створити умови щодо проведення інклюзивних виборів для осіб із порушенням зору

16:03, 2 жовтня 2024
Верховний Суд розглянув справу за позовом до Центральної виборчої комісії про зобов’язання визначити порядок забезпечення розумним пристосуванням (допоміжними засобами) для голосування осіб із порушенням зору.
КАС ВС вказав на обов’язок ЦВК створити умови щодо проведення інклюзивних виборів для осіб із порушенням зору
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Виборці з порушенням здоров’я (у зв’язку з інвалідністю, тимчасовим розладом здоров’я, віком) повинні забезпечуватися у приміщенні для голосування розумним пристосуванням (допоміжними засобами).

Такого висновку дійшов Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду у справі за позовом до Центральної виборчої комісії про зобов’язання визначити порядок забезпечення розумним пристосуванням (допоміжними засобами) для голосування осіб із порушенням зору.

На обґрунтування позовних вимог позивач указував, що його стан здоров’я фактично унеможливлює реалізацію права на голосування, адже йому, як людині з порушенням зору, не забезпечено умов голосування. Єдина можливість проголосувати – скористатися допомогою сторонньої особи, проте в такому випадку позивач має сумніви щодо дотримання таємниці голосування та дійсної реалізації його волевиявлення.

Суди попередніх інстанцій, задовольняючи позов частково, вказали, що ЦВК, на яку відповідно до ч. 1 ст. 62 Виборчого кодексу України покладено обов’язок визначити, яким чином (способом) можуть самостійно проголосувати такі особи, такий обов’язок не виконала.

Не погодившись із такими рішеннями судів попередніх інстанцій, ЦВК оскаржила їх до Верховного Суду.

КАС ВС касаційну скаргу залишив без задоволення, а рішення судів попередніх інстанцій – без змін.

Суд зазначив, що Конвенція про права осіб з інвалідністю, ратифікована Законом України від 16 грудня 2009 року № 1767-VI, трактує «розумне пристосування» як внесення, коли це потрібно в конкретному випадку, необхідних і підхожих модифікацій і коректив, що не становлять непропорційного чи невиправданого тягаря, для цілей забезпечення реалізації або здійснення особами з інвалідністю нарівні з іншими всіх прав людини й основоположних свобод.

Отже, розумне пристосування – це рішення про засіб, корективу чи модифікацію, що потрібно людині з певним порушенням здоров’я в конкретному місці з конкретною метою (для забезпечення рівності). У спірному випадку – для надання можливості особі з порушенням зору вільно, особисто і таємно реалізувати її право голосу на виборах нарівні з іншими виборцями.

Визначати порядок і випадки забезпечення розумними пристосуваннями виборців з інвалідністю уповноважена ЦВК (абз. 2 ч. 1 ст. 62 ВК України).

ВС погоджується з тим, що відповідно до цього положення ЦВК має право у виборі конкретних рішень про засоби, корективи і модифікацію з урахуванням їх технічної реалізованості і витрат. Однак це не означає, що ЦВК може на свій розсуд відмовити в наданні цих пристосувань без відповідного обґрунтування.

Для реалізації своїх повноважень щодо забезпечення розумним пристосуванням ЦВК повинна була визначити: які саме засоби, корективи чи модифікації могли б забезпечити особисте самостійне голосування зазначеної категорії виборців; проаналізувати кожен з них і визначити, чи відповідають вони вимогам пропорційності та виправданого тягаря.

Проте ЦВК не виконала свого обов’язку, не визначила переліку всіх доступних допоміжних засобів для самостійного голосування осіб із порушенням зору та не довела неможливості їх використання.

Суд наголосив на важливості створення умов для проведення інклюзивних виборів, де всі громадяни, включаючи тих, хто має порушення здоров’я, можуть реалізувати своє право голосу без будь-яких перешкод. Забезпечення розумними пристосуваннями в порядку та випадках, визначених ЦВК, – ключовий елемент для досягнення цієї мети і гарантує, що процес голосування є рівним та доступним для всіх громадян.

Крім того, приписи ст. 62 ВК України є чинними, і будь-яка затримка з боку відповідача як відповідного державного органу у виконанні позитивного обов’язку держави щодо створення умов для забезпечення права на особисте й таємне голосування, яке забезпечує вільне волевиявлення для осіб із порушеннями зору, призводить до недотримання державою взятих на себе обов’язків у сфері реалізації виборчих прав.

Постанова Верховного Суду від 25 липня 2024 року у справі № 640/11812/21 (адміністративне провадження № К/990/435/22) – за посиланням.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Суд ЄС підтвердив, що заборона на консультації адвокатів для російського бізнесу не становить втручання в основні права

Як зазначив суд, дана заборона не ставить під сумнів фундаментальне право всіх осіб на консультацію адвоката.

КСУ визнав неконституційною норму, яка дозволила звільнити прокурорів під час перебування на лікарняному

КСУ у справі звільнення прокурорів під час перебування на лікарняному визнав неконституційною норму, що дозволяє звільняти працівників у період тимчасової непрацездатності.

Нездоровий спосіб життя, збільшення кількості ДТП, низька народжуваність – які причини скорочення населення визначили в Кабміні

Якщо на кінець 2001 року чисельність населення України становила 48,5 млн осіб, то у липні 2024 року вона складає на територіях, на яких органи державної влади здійснюють свої повноваження у повному обсязі, — 31,1 млн.

Володимир Зеленський провів кадрові перестановки в Службі зовнішньої розвідки

Президент змінив заступників голови Служби зовнішньої розвідки.

Розпорядження про виділення коштів на друк 900 тисяч повісток існує, але воно засекречене – відповідь Мінекономіки

Розпорядженню про друк 900 тисяч повісток присвоєно гриф «Для службового користування».

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Вікторія Кицюк
    Вікторія Кицюк
    суддя Солом'янського районного суду міста Києва
  • Олег Дзюба
    Олег Дзюба
    суддя Господарського суду Харківської області