На Харківщині чоловік під час паління сухої трави підірвався на міні

52-річний чоловік отримав осколкове поранення лівого стегна.

У селі Нікополь Ізюмського району Харківської області 52-річний чоловік отримав травми внаслідок вибуху невідомого вибухонебезпечного предмета. Інцидент стався близько 13:00, коли потерпілий займався випалюванням сухої трави на своїй присадибній ділянці. Про це повідомила Харківська ОВА.

Після вибуху чоловіка з осколковим пораненням лівого стегна госпіталізували до лікарні для надання медичної допомоги.

Влада нагадує, що у разі виявлення небезпечних предметів необхідно відступити на безпечну відстань і терміново повідомити за номерами «101», «102» або «112».

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