Чи отримуватиме пенсію за вислугу років пенсіонер МВС, якого мобілізували — відповідь ПФ

У ПФ роз’яснили питання виплати пенсії за вислугу років щодо особі, яких призвали на військову службу під час мобілізації.

Фото: 24tv.ua

Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області пояснило, чи продовжуватиме отримувати пенсію за вислугу рокі пенсіонер МВС, який наразі мобілізований на військову службу

«Так, буде», - заявили у відомстві.

Там зазначили, що пенсіонерам з числа військовослужбовців та особам, які отримують пенсію за Законом України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», у разі призову їх на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийняття на військову службу за контрактом, у тому числі шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, до Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, органів та підрозділів цивільного захисту під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення виплата пенсій не припиняється (частина третя статті 2 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»).

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