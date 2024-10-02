Громаді Києва повернули земельну ділянку водного фонду на березі озера Волховата, де протиправно облаштували базу для катерів

​​Директор підприємства незаконно використовував земельну ділянку водного фонду площею 0,0454 га в Оболонському районі Києва, без належних правових документів і в порушення встановлених обмежень доступу до узбережжя.

Господарський суд міста Києва повернув громаді ділянку, де протиправно облаштували базу для катерів. Про це повідомляє пресслужба суду.

На земельній ділянці на березі озера Волховата в Оболонському районі міста Києва директор ТОВ «Клуб «Мисливець та рибалка» без оформлення правовстановлюючих документів вирішив створити базу для катерів з подальшим отриманням грошей за надання стоянки для плавзасобів. Крім того, до берегоукріплення пришвартував стоянковий дебаркадер, а до нього – пасажирський теплохід.

Господарський суд встановив, що директор товариства протиправно використовує земельну ділянку водного фонду загальною площею 0,0454 га, яка входить до меж земельної ділянки на просп. Степана Бандери, 32А в Оболонському районі міста Києва, без оформлення правовстановлюючих документів, та всупереч визначеному режиму, з обмеженням вільного доступу до берегової смуги.



Внаслідок недобросовісності дій директора товариства територіальна громада міста Києва втратила реальну та безперешкодну можливість щодо користування комунальною земельною ділянкою водного фонду.

У зв’язку з чим суд дійшов висновку, що земельна ділянка у прибрежній захисній смузі затоки Дніпра підлягає поверненню у комунальну власність із зобов’язанням приведення її у придатний для використання стан (рішення Господарського суду міста Києва від 30.09.2024 у справі 910/6639/24).

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