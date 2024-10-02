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Громаді Києва повернули земельну ділянку водного фонду на березі озера Волховата, де протиправно облаштували базу для катерів

19:46, 2 жовтня 2024
​​Директор підприємства незаконно використовував земельну ділянку водного фонду площею 0,0454 га в Оболонському районі Києва, без належних правових документів і в порушення встановлених обмежень доступу до узбережжя.
Громаді Києва повернули земельну ділянку водного фонду на березі озера Волховата, де протиправно облаштували базу для катерів
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Господарський суд міста Києва повернув громаді ділянку, де протиправно облаштували базу для катерів. Про це повідомляє пресслужба суду. 

На земельній ділянці на березі озера Волховата в Оболонському районі міста Києва директор ТОВ «Клуб «Мисливець та рибалка» без оформлення правовстановлюючих документів вирішив створити базу для катерів з подальшим отриманням грошей за надання стоянки для плавзасобів. Крім того, до берегоукріплення пришвартував стоянковий дебаркадер, а до нього – пасажирський теплохід.

Господарський суд встановив, що директор товариства протиправно використовує земельну ділянку водного фонду загальною площею 0,0454 га, яка входить до меж земельної ділянки на просп. Степана Бандери, 32А в Оболонському районі міста Києва, без оформлення правовстановлюючих документів, та всупереч визначеному режиму, з обмеженням вільного доступу до берегової смуги.

Внаслідок недобросовісності дій директора товариства територіальна громада міста Києва втратила реальну та безперешкодну можливість щодо користування комунальною земельною ділянкою водного фонду.

У зв’язку з чим суд дійшов висновку, що земельна ділянка у прибрежній захисній смузі затоки Дніпра підлягає поверненню у комунальну власність із зобов’язанням приведення її у придатний для використання стан (рішення Господарського суду міста Києва від 30.09.2024 у справі 910/6639/24).

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