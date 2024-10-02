У Кривому Розі судитимуть чоловіка, який переправляв ухилянтів за кордон

Свої послуги зловмисник оцінив в 10 000 доларів.

Фото: Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону

У Кривому Розі правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка, який незаконного переправляв осіб через державний кордон України.

Як повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону, 45 річний чоловік в червні 2024 року зустрів свого знайомого та в приватній розмові пообіцяв йому допомогти нелегально виїхати з України.

«Обумовивши дату та механізм незаконного переправлення через державний кордон України обвинувачений свої послуги оцінив в 10 000 доларів США», - заявили у відомстві.

На початку липня згідно попередньої домовленості військовозобов’язаний прибув до міста Мукачево та самостійно поселився до готелю, де чекав на подальші вказівки. В цей же час його знайома передала грошові кошти в сумі 10 000 доларів США обвинуваченому, якого одразу затримали.

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