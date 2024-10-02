Android розпочинає боротьбу з піратством — завантажити додатки в обхід Google Play більше не вийде

Функція поки що використовується деякими програмами, але в майбутньому їх побільшає.

Android незабором розпочне боротьбу з піратством. Стало відомо про вихід нової утиліти API Google Play Integrity, яка зможе блокувати платні додатки, якщо вони були встановлені не з Play Market. Про це повідомляє androidauthority.

У мережі почали з'являтися перші підтвердження того, що боротьба з нелегальним софтом та іграми вже почалась.

Так, при спробі зайти в «піратський» застосунок користувачів зустрічає повідомлення з помилкою, після чого їх перенаправляють на сторінку в магазині, де пропонується придбати ліцензійну версію програми.

Операційна система не дасть змоги запустити програми зі сторонніх джерел.

Наразі більшість піратських додатків продовжує відкриватися. Розробники програм самі приймають рішення, включати цю утиліту для своїх продуктів чи ні.

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