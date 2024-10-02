Android начинает борьбу с пиратством - скачать приложения в обход Google Play больше не получится

Функция пока используется некоторыми программами, но в будущем их станет больше.

Android в скором времени начнет борьбу с пиратством. Стало известно о выходе новой утилиты API Google Play Integrity, которая сможет блокировать платные приложения, если они были установлены не с Play Market. Об этом сообщает androidauthority.

В сети начали появляться первые доказательства того, что борьба с нелегальным софтом и играми уже началась.

Так, при попытке зайти в «пиратское» приложение пользователей встречает сообщение с ошибкой, после чего их перенаправляют на страницу в магазине, где предлагается приобрести лицензионную версию программы.

Операционная система не позволит запустить программы из посторонних источников.

В настоящее время большинство пиратских приложений продолжает открываться. Разработчики программ сами принимают решение, включать эту утилиту для своих продуктов или нет.

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