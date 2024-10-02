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В Кривом Роге будут судить мужчину, который переправлял уклонистов за границу

22:00, 2 октября 2024
Свои услуги злоумышленник оценил в 10 тысяч долларов.
В Кривом Роге будут судить мужчину, который переправлял уклонистов за границу
Фото: Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона
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В Кривом Роге правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении мужчины, который незаконно переправлял лиц через государственную границу Украины.

Как сообщила Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона, 45-летний мужчина в июне 2024 года встретил своего знакомого и в частном разговоре пообещал ему помочь нелегально выехать из Украины.

«Обусловив дату и механизм незаконной переправки через государственную границу Украины, обвиняемый свои услуги оценил в 10 000 долларов США», - заявили в ведомстве.

В начале июля согласно предварительной договоренности военнообязанный прибыл в город Мукачево и самостоятельно поселился в гостиницу, где ждал дальнейших указаний. В то же время его знакомая передала денежные средства в сумме 10 000 долларов США обвиняемому, которого сразу задержали.

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