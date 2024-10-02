Общине Киева вернули земельный участок водного фонда на берегу озера Волховата, где противоправно обустроили базу для катеров

Директор предприятия незаконно использовал земельный участок водного фонда площадью 0,0454 га в Оболонском районе Киева, без надлежащих правовых документов и в нарушение установленных ограничений доступа к побережью.

Хозяйственный суд Киева вернул общине участок, где противоправно обустроили базу для катеров. Об этом сообщает пресс-служба суда.

На земельном участке на берегу озера Волховата в Оболонском районе Киева директор ООО «Клуб «Охотник и рыбалка» без оформления правоустанавливающих документов решил создать базу для катеров с последующим получением денег за предоставление стоянки для плавсредств. Кроме того, к берегоукреплению пришвартовался стояночный дебаркадер, а к нему – пассажирский теплоход.

Хозяйственный суд установил, что директор общества противоправно использует земельный участок водного фонда общей площадью 0,0454 га, входящего в пределы земельного участка на просп. Степана Бандеры, 32А в Оболонском районе города Киева, без оформления правоустанавливающих документов и вопреки определенному режиму, с ограничением свободного доступа к береговой полосе.

В результате недобросовестности действий директора общества территориальная община города Киева потеряла реальную и беспрепятственную возможность пользования коммунальным земельным участком водного фонда.

В связи с чем суд пришел к выводу, что земельный участок в прибрежной защитной полосе залива Днепра подлежит возвращению в коммунальную собственность с обязательством приведения его в пригодное для использования состояние (решение Хозяйственного суда города Киева от 30.09.2024 по делу 910/6639 /24).

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