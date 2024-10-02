Будет ли получать пенсию за выслугу лет пенсионер МВД, которого мобилизовали — ответ ПФ

В ПФ разъяснили вопросы выплаты пенсии за выслугу лет в отношении лица, которого призвали на военную службу во время мобилизации.

Фото: 24tv.ua

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области объяснило, будет ли продолжать получать пенсию за выслугу года пенсионер МВД, которого мобилизовали на военную службу.

«Да, будет», - заявили в ведомстве.

Там отметили, что пенсионерам из числа военнослужащих и лицам, получающим пенсию по Закону Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц», в случае призыва их на военную службу по призыву во время мобилизации на особый период или принятие на военную службу по контракту, в том числе путем заключения нового контракта на прохождение военной службы, в Вооруженные силы Украины, других образованных в соответствии с законами Украины воинских формирований, органов и подразделений гражданской защиты во время действия особого периода на срок до его окончания или до дня фактического увольнения выплата пенсий не прекращается (часть третья статьи 2 Закона Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц»).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.